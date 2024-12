'Oranje-international kan overstap naar Real Madrid maken, maar vraagprijs zal omlaag moeten'

Real Madrid zou graag binnenkort een nieuwe centrale verdediger aan de selectie toevoegen. Daarbij valt de naam van , de centrale verdediger van Tottenham Hotspur. De belangrijkste factor, die een transfer tegen kan houden, is echter het prijskaartje dat aan de Nederlander hangt.

Het Spaanse Relevo weet dat de clubleiding van de Koninklijke flink in de weer is met de komst van een nieuwe verdediger. Door blessures van David Alaba en Éder Militão en het vertrek van Nacho, zijn alleen Antonio Rüdiger, Jesus Vallejo en Raul Asencio overgebleven als opties centraal achterin. De Madrilenen zijn enkele blessures verwijderd van een defensie met spelers die normaal gesproken op andere plekken spelen. Toch zou Real Madrid kijken naar transfers in ofwel 2025 ofwel 2026.

Daarbij wordt de nieuwe Militão gezocht. De Braziliaan is goed aan de bal, sterk in de lucht en heeft ook een hoog tacklepercentage in LaLiga. Maar doordat de jonge Asencio het zo goed doet, is de noodzaak om een nieuwe centrale verdediger te halen wat geslonken bij de Champions League-winnaar.

Mochten ze wel iemand halen, dan zou dat Van de Ven kunnen zijn. Toch schrijf Relevo ook: "De spelers die Real het liefst wil, zijn te duur. De club wil niks geks doen." Van de Ven is volgens de Madrilenen een perfecte speler voor de huidige seletie, maar met diens transfer zou simpelweg een te hoog bedrag mee gemoeid zijn. Volgens FootballTransfers ligt de waarde van de speler van de Spurs rond de veertig miljoen euro. De Londenaren vragen waarschijnlijk echter een hoger bedrag dan hetgeen ze voor Van de Ven hebben betaald (veertig miljoen). Een ander nadeel voor Van de Ven, dat niet door Relevo wordt benoemd. is zijn blessuregevoeligheid. Dit seizoen speelde hij nog maar in negen Premier League-duels mee, en ook op dit moment is Van de Ven geblesseerd.

