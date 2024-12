Red Bull Salzburg stelt twee dagen na ontslag Lijnders oude bekende aan als opvolger

Red Bull Salzburg nam eerder deze week nog afscheid van Pepijn Lijnders, maar heeft niet lang zonder hoofdtrainer gezeten. De Oostenrijkse topclub maakt woensdagmorgen bekend dat Thomas Letsch de opvolger is van de ontslagen Nederlander. Letsch is in Nederland vooral bekend door zijn periode bij Vitesse, waar hij tussen 2020 en 2023 actief was als hoofdtrainer. De Duitser heeft bij Red Bull Salzburg zijn handtekening gezet onder een contract voor meerdere seizoenen.

Lijnders was van juni 2018 tot en met afgelopen seizoen de rechterhand van Jürgen Klopp bij Liverpool, maar toen de Duitse grootmeester besloot om een punt te zetten achter zijn dienstverband in Engeland, trok ook de Nederlander de deuren op Anfield achter zich dicht. Hij ging in de zomer aan de slag als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg. Onze landgenoot plaatste zich weliswaar voor het hoofdtoernooi van de Champions League, door in de voorrondes onder meer af te rekenen met FC Twente, maar een passend vervolg kreeg die prestatie niet.

Integendeel zelfs: met een gemiddeld puntenaantal van 1,64 per wedstrijd presteerde Red Bull Salzburg zeer teleurstellend onder Lijnders. De huidige vijfde plaats in eigen land is veelzeggend. Red Bull Salzburg haalde slechts 26 punten uit de eerste zestien wedstrijden, dat zijn er al tien minder dan koploper Sturm Graz. In de Champions League zijn de prestaties eveneens niet om over naar huis te schrijven. Na zes wedstrijden staan de Oostenrijkers met drie punten op plaats 32. Ze kregen bovendien al achttien treffers om de oren.

Het ontslag van Lijnders eerder deze week kwam dan ook niet helemaal uit de lucht vallen. Red Bull Salzburg heeft razendsnel een opvolger weten te strikken. De keuze is dus gevallen op Letsch. De Duitser stond tussen 1 juli 2020 en 21 september 2022 101 wedstrijden aan het roer bij Vitesse. Hij vertrok na ruim drie jaar in Arnhem werkzaam te zijn geweest naar VfL Bochum. Daar kwam zijn dienstverband eerder dit kalenderjaar al tot een einde. Letsch zat vervolgens een paar maanden zonder club, maar gaat nu dus aan de slag in Salzburg. Daar heeft hij zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot de zomer van 2027.

OFFIZIELL: Unser neuer Cheftrainer heißt Thomas Letsch!



Der 56-jährige Deutsche unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027 und wird im Zuge des Trainingsauftakts am 03. Jänner offiziell vorgestellt.



Willkommen zurück, Thomas! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 18, 2024

