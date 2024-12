Sneijder kan niet geloven wat Youri Mulder over Farioli zegt: 'Ach, hou toch op!'

Youri Mulder zorgt tijdens de voorbeschouwing op het Europa League-duel tussen Ajax en SS Lazio voor verbazing bij Wesley Sneijder. In tegenstelling tot Sneijder vindt Mulder de keuze van Ajax-trainer Francesco Farioli om de geboorte van zijn tweede kind te laten schieten namelijk 'een belangrijk onderwerp' om bij Ziggo Sport te bespreken.

Farioli deed afgelopen zondag de nodige wenkbrauwen fronsen toen hij liet weten dat hij niet naar Italië afreist om zijn vriendin Agata Alonzo bij te staan bij de bevalling. Dat is voor haar overigens niets nieuws: Farioli was ten tijde van de geboorte van hun eerste nakomeling trainer in Turkije en kwam pas drie dagen later naar Italië.

Hélène Hendriks vraagt in de voorbeschouwing op Ajax - Lazio aan analisten Sneijder en Mulder of zij wél alle geboortes van hun kinderen hebben bijgewoond, waarop het duo bevestigend antwoordt. "Dat is wel het verhaal geweest van deze week", zegt Hendriks. "Denk je: 'wat een onzin', of zit er wel wat in?", vraagt de presentatrice vervolgens. Sneijder reageert: "Vooral wat een onzin, dat wij hier ook mee moeten beginnen is gewoon onzin. Hij heeft zijn keuze gemaakt om hier bij de ploeg te zijn, zijn mening moet je respecteren hierin. Ik vind het een beetje gek, maar ieder heeft zo zijn ding", meent de recordinternational van Oranje.

Mulder blijkt er heel anders over na te denken: "Ik vind het geen onzin, ik vind het wel een belangrijk onderwerp", zegt de analist, tot ongeloof van Sneijder. "Ach, hou toch op!", klinkt het vanachter de microfoon, maar Mulder legt uit: "We moeten sowieso een uur en een kwartier voor te beschouwen, om het dan alleen maar op technische en tactische elementen te gooien..." Vervolgens zegt de interim-technisch directeur van Schalke 04: "Ik zou als Ajax denk ik wel blij zijn als hij misschien een paar dagen naar Italië ging. Ik vind het een leuke kerel, maar ik heb soms wel een beetje het gevoel... je hoort hem heel veel, soms een beetje eentonig. Als speler zou ik het fijn vinden als hij even drie dagen naar Italië is." Hendriks vindt de keuze van Farioli wel passend: "Die man is bezeten!" Sneijder stemt daarmee in: "Dit zag je toch aankomen? Maar uiteindelijk wordt hij beoordeeld op wat Ajax laat zien, vanavond."

