Sparta Rotterdam - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 22 december 2024 staat de ontmoeting tussen Sparta Rotterdam en Ajax op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld op Het Kasteel. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie.

Hoe laat begint Sparta Rotterdam - Ajax?

De aftrap van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax is om 12:15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Op welke zender is Sparta Rotterdam - Ajax te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 3. Bij KPN is ESPN 3 te vinden op kanaal 16 en bij Ziggo op kanaal 20. Voor toegang tot ESPN 3 is vaak een aanvullend abonnement vereist.

Hoe staan Sparta Rotterdam en Ajax ervoor in de Eredivisie?

Ajax staat momenteel op de tweede plaats in de Eredivisie met 36 punten uit 16 wedstrijden en een doelsaldo van +19. Sparta Rotterdam bevindt zich in de onderste regionen van de ranglijst, op de zestiende plaats met 12 punten en een doelsaldo van -10. Beide teams zullen gebrand zijn op een goed resultaat.

Recente prestaties

De laatste competitiezege van Sparta dateert van 21 september (1-2 tegen RKC Waalwijk). Sindsdien werd in de beker alleen nog na verlenging gewonnen van USV Hercules; een dag later werd trainer Jeroen Rijsdijk ontslagen. Zijn opvolger Maurice Steijn pakte alleen tegen NEC (1-1) een punt. Deze week verloor Sparta in de beker van Go Ahead Eagles na strafschoppen. Ajax daarentegen heeft recentelijk gewonnen van Telstar (beker) en Almere City, maar verloor van Lazio (Europa League) en AZ, en speelde gelijk tegen FC Utrecht.