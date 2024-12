Speler van Go Ahead Eagles is eerlijk over hartproblemen: 'Ik was traag, het tintelde'

Go Ahead Eagles-verdediger heeft een zwaar 2024 achter de rug. Bij de Duitse voetballer van de Deventer club is vorig seizoen in de tweede helft van het seizoen een hartprobleem ontdekt. Een succesvolle operatie heeft ervoor gezorgd dat de Nauber weer aan de belangrijkste bijzaak van het leven kan denken: voetbal.

In een uitgebreid interview met de clubkanalen van Go Ahead Eagles gaat Nauber in op zijn hartproblemen. In de succesvolle tweede seizoenshelft van Go Ahead Eagles vorig seizoen werd er wat bij de Duitse voetballer opgemerkt: “Het begon allemaal in de winter, toen we een sprinttest moesten doen", weet de 32-jarige centrumverdediger zich nog goed te herinneren: "Daarin moet je individueel korte, snelle sprintjes trekken. Maar dat voelde niet goed, het begon overal te tintelen. Ik kon gewoon niet verder op een gegeven moment. Ik was veel trager dan de rest van de selectie en we vroegen ons af waarom. Verder voelde ik me niet ziek, dus ik had echt het gevoel dat het aan mezelf lag", legt Nauber uit.

Testen voorafgaand het seizoen

Aan hemzelf lag het echter niet, zo bleek bij aanvang van het huidige seizoen: "Toen hebben ze – net als bij elke andere speler – mijn hart gecheckt. Al snel zeiden ze: er is iets mis. Ik dacht dat ze een grapje maakten, want ik voelde geen enkele pijn en geen hartkloppingen", legt Nauber uit. Een grapje was het niet, want er werden problemen bij zijn hart geconstateerd bij de ervaren voetballer.

De situatie omschrijft Nauber als een zeer 'stressvolle' periode uit zijn leven: "Niet alleen voor mij, maar voor heel mijn gezin. Er is iets mis met je hart, dat is een heel naar gevoel. Een aantal weken ervoor was Kees Vierhouten overleden, ook door problemen met zijn hart", doelt Nauber op de overleden eigenaar van Go Ahead Eagles: "Daardoor komt alles nog harder binnen en weet je niet hoe je ermee om moet gaan. Uiteindelijk was duidelijk dat een hartoperatie de beste manier was om dit aan te pakken."

Contractverlenging

Sinds die operatie is Nauber zich beter gaan voelen. De Duitser knokte zich razendsnel weer terug in de basis bij Go Ahead Eagles en is een belangrijke kracht voor de Deventer club. Dat bleek wel toen technisch directeur Paul Bosvelt onlangs het vertrouwen in Nauber uitsprak, door zijn contract tot de zomer van 2026 te verlengen.