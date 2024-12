Unnerstall houdt Twente op de been in veelbewogen eerste helft in Griekenland

FC Twente en Olympiakos gaan zoeken met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op in de rust van hun treffen in de Europa League. Beide teams kregen in het eerste bedrijf de kans om vanaf de stip op voorsprong te komen, maar keepers en wisten allebei redding te brengen en zijn daarmee voorlopig de held van hun elftal.

Twente verzamelde uit de eerste vijf speelronden slechts drie punten (driemaal gelijk, twee nederlagen) en heeft dus dringend een overwinning nodig om nog kans te houden op een plek in de tussenronde. Daartoe kreeg Ricky van Wolfswinkel al vroeg een hele grote mogelijkheid. De ervaren Twente-aanvaller mocht vanaf de penaltystip aanleggen na hands van tegenstander Panagiotis Retsos. Tzolakis lag echter in de goede hoek en voorkwam zo een vroege achterstand voor Olympiakos.

Trainer Joseph Oosting van de Tukkers zag vervolgens liefst twee basisspelers geblesseerd uitvallen. Vlak na de misser van Van Wolfswinkel moest middenvelder Youri Regeer de strijd staken met - op het oog - een hamstringblessure. Regeer probeerde het nog wel even, maar moest uiteindelijk worden afgelost door Sayfallah Ltaief. Tien minuten voor rust ging verdediger Mees Hilgers er vervolgens bij zitten, ook hij bleek niet verder te kunnen. Oosting bracht Gustaf Lagerbielke in zijn plaats.

Tot overmaat van ramp ging de bal even later wéér op de stip, maar nu was het Olympiakos dat een penalty kreeg, na een overtreding van Michal Sadílek in eigen zestien. Ayoub El Kaabi, vorig seizoen nog de grote blikvanger in het Olympiakos-elftal dat beslag legde op de Europa League, zette zich achter het buitenkansje, maar Unnerstall kwam als winnaar uit de strijd. "Heerlijk, tussen de knie en de schouder, dus ideale duikhoogte", analyseert Ziggo Sport-analist Alex Pastoor de geweldige redding van de Duitser.

