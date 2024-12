ESPN-interview Van Persie wordt abrupt verstoord: ‘Kom er maar even bij staan’

Robin van Persie en sc Heerenveen bekerden woensdagavond verder na een moeizame overwinning op de amateurs van ASWH (0-1). De oefenmeester verscheen na afloop voor de interviewcamera van ESPN. Datzelfde interview werd vervolgens onderbroken door een kantinepersoneelslid uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Een doelpunt van Ion Nicolaescu bleek uiteindelijk voldoende voor de Friezen, die het nog wel moeilijk kregen door een rode kaart van debuterend doelman Bernt Klaverboer. De ploeg van Robin van Persie slaagde erin om de voorsprong over de streep te trekken tegen de derdedivisionist.

Heerenveen gaat dus de koker in voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker, en daar was Van Persie blij mee. Bij ESPN verscheen de vrolijke oefenmeester voor de camera’s voor een interview, dat plotseling verstoord werd: “Ik heb jou voorafgaand aan de wedstrijd nog iets beloofd”, confronteert Bennett van Fessem, die Van Persie bij een winstpartij een frietje met mayonaise toezegde.

“Ik heb inmiddels wel een beetje trek gekregen”, reageert Van Persie, die direct weet waar de journalist op doelt. “Kom er even bij staan!”, roept Van Fessem tegen een kantinejuffrouw van ASHW. “Ik heb een patatje voor je gemaakt. Die hebben jullie wel verdiend na de overwinning. Ik hoop dat ‘ie lekker is”, zegt de mevrouw. “Hij ziet er in ieder geval heel lekker uit”, is Van Persie complimenteus.

