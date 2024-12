Johan Derksen ergert zich tijdens kerst aan gewoonte van zijn vrouw

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee hebben naar eigen zeggen een rustige kerst voor de boeg. Dat laat het trio van Vandaag Inside desgevraagd weten aan RTL Boulevard.

Derksen, Van der Gijp en Genee genieten momenteel van vakantie. Vandaag Inside is sinds vrijdag 20 december namelijk tijdelijk van de buis. Vanaf maandag 20 januari 2025 wordt de talkshow weer dagelijks uitgezonden op SBS6.

Ondanks dat Derksen, Van der Gijp en Genee dus geen verplichtingen voor Vandaag Inside hebben, hebben zij geen wilde kerstplannen. “Ik ga gewoon met de kinderen wat eten en drinken. Maar dat doe ik normaal ook al, dus er verandert niet zoveel. Behalve dat waar we gaan eten, er een boom in de zaak staat. Maar voor de rest verandert er niet veel”, zegt Van der Gijp.

“Heel saai: mijn kinderen komen”, vertelt Derksen over zijn kerstplannen. “Je kent dat wel. De kinderen komen eten en blijven dan, omdat ze wat drinken. Mijn vrouw is half Frans, dus die vindt eten en wijn heel belangrijk. En mijn dochter kijkt niet op van een flesje meer of minder.”

Derksen drinkt zelf niet. “Ik zit er dan als geheelonthouder bij en begin me lopende de avond steeds meer te ergeren aan dat slappe gelul”, deelt de ervaren analist zijn ergernis. “Want iedereen heeft een stuk in zijn kraag. Dan ga ik meestal op de bank liggen of naar bed met de hond”, aldus Derksen.

“Rustig, denk ik”, zegt Genee tot slot over zijn kerstplannen. “Ik was niet van plan om veel gekke dingen te gaan doen. Die kinderen vinden het ook wel leuk natuurlijk als papa.. Dat is altijd grappig in het weekend… Op een gegeven moment is het 21.00 uur en dan zitten we een film te kijken of zitten we in een restaurant. En dan zeggen de kinderen: moet je nu niet weg? Dan zeg ik: nee, ik heb vanavond vrij. Het zal nu helemaal wel wennen worden voor die kinderen.”

