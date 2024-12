Johan Derksen begint in Vandaag Inside plotseling over Maddy Janssen

Johan Derksen is erg te spreken over de televisieoptredens van Maddy Janssen, sportpresentatrice bij Ziggo Sport en PSV TV. De analist van Vandaag Inside zag Janssen tijdens de uitzending van Ziggo rondom de Champions League-duels een sterke indruk maken.

In het programma Vandaag Inside wordt dinsdagavond in eerste instantie de verrichtingen van Leone Stentler bij het programma NOS Studio Sport kritisch besproken, waarna Derksen plots over Janssen begint. In tegenstelling tot Stentler vindt de voormalig voetballer haar namelijk wél een erg goede en frisse indruk maken op televisie.

"Ik vind dat meisje van Ziggo, dat schijnt iemand van PSV TV te zijn, die vind ik het uitstekend doen", zegt Derksen dinsdagavond over Janssen, die haar werkzaamheden bij Ziggo Sport combineert met een rol binnen het mediateam van PSV.

