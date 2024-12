Viaplay slaat plank volledig mis met tweet tijdens Tottenham Hotspur - Manchester United

De klanten van Viaplay hadden donderdagavond enige tijd geen toegang tot de livestreams. Zodoende was de openingsfase van de EFL Cup-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United (begonnen om 21.00 uur) niet te zien, totdat de storing was hersteld. Een tweet die Viaplay tijdens de storing verstuurde, schoot bij klanten in het verkeerde keelgat.

Viaplay tweette over de dartswedstrijd tussen Nick Kenny en Stowe Buntz, op een moment dat klanten niet eens naar het darten of het voetbal konden kijken. Op sociaal medium X klinkt het nodige gescheld richting Viaplay. Onderstaande reacties zijn nog het vriendelijkst. Rond de twintigste minuut werkte de stream van Tottenham Hotspur – Manchester United weer, maar de kijkers hadden op dat moment al het openingsdoelpunt van de thuisploeg gemist.

Artikel gaat verder onder video

Om 20.33 uur is Viaplay met een reactie gekomen. "Bedankt voor de meldingen over de stream! We zijn op de hoogte van de storing, de stream is nu weer live. Excuses voor het ongemak! We nemen deze ervaring mee om de kwaliteit te verbeteren voor de toekomst. Als er nog vragen zijn, horen wij dit graag. Veel kijkplezier!", schrijft de dienst.