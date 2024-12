Marnix Kolder (43) tijdens het sporten getroffen door herseninfarct

Marnix Kolder (43) is afgelopen zomer getroffen door een herseninfarct, zo heeft de oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles en FC Groningen aangegeven in gesprek met RTV Noord. Kolder heeft moeten revalideren, maar kan inmiddels weer een aantal van zijn geliefde bezigheden oppakken.

In een uitgebreid gesprek met RTV Noord is Kolder eerlijk over de dramatische start van zijn zomervakantie: "Op de eerste dag van de zomervakantie heb ik een herseninfarct gehad. Dat was wel even schrikken", geeft Kolder toe. "Dan moet je even een pas op de plaats maken. Sinds een maand ben ik weer aardig hersteld en ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik weer op het voetbalveld kan staan", doelt Kolder op zijn voetbalactiviteiten bij voetbalclub OZW uit Groningen.

Kolder kreeg in de zomer op de padelbaan een herseninfarct: "Ik was hier aan het inslaan met de tegenstander. Toen stond ik bij het glas en was ik mijn racket een beetje kwijt. Hij viel een keer uit mijn hand. Ik kon niet uit mijn woorden komen. Ze gingen toen allemaal vragen stellen van: moeten we u ook reanimeren? Dan komt het natuurlijk wel dichtbij. Op een CT-scan hadden ze direct een propje in het hoofd gezien", legt Kolder uit.

© RTVNoord

De voormalig doelpuntenmaker uit Winschoten heeft een periode nodig gehad om te revalideren: "Ik heb de eerste dagen met de zonnebril op en de gordijnen dicht in huis gelegen op de bank. Ik kon geen prikkels aan, dat was wel de eerste paar weken zo. En nu ben ik sinds een maand weer aan het padellen", zegt Kolder met een glimlach op zijn gezicht. Zijn geliefde sportactiviteiten vormen momenteel geen belemmering meer voor hem.

Kolder kwam in zijn carrière voornamelijk uit in de Keuken Kampioen Divisie. Op dit niveau maakte hij maar liefst 84 doelpunten in 239 wedstrijden. In de Eredivisie kwam hij tot tien goals. Hij kwam in zijn loopbaan als profvoetballer uit voor Veendam, FC Groningen, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles en FC Emmen.