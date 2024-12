Wout Weghorst huurt villa voor 8.750 euro: 'Kan zo in Gooische Vrouwen met Linda de Mol'

Na zijn heldenrol voor Ajax in de wedstrijd tegen NEC (1-2) is de website Bekende Buren in de woonsituatie van gedoken. De spits van Ajax huurt een villa in Blaricum voor 8.750 euro en 'zal zeker een borgsom hebben moeten betalen van 17.500 euro', weet de website.

"De villa zou zomaar passen in de serie Gooische Vrouwen met Linda de Mol", stelt Bekende Buren over de villa in Blaricum in het Gooi. Weghorst bewoont een villa met een woonoppervlakte van 468 vierkante meter. Het totaal aantal kamers bedraagt acht, waaronder vijf slaap- en drie badkamers. De waarde van de villa wordt op dit moment geschat op 4,5 miljoen euro.

De keuken is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur. De villa heeft energielabel A. Weghorst huurt de woning dus, maar is ook de eigenaar van twee huizen in zijn geboorteplaats Borne, waarvan er één wordt verhuurd voor 1200 euro per maand.

Foto's villa Wout Weghorst

© Oozo

© Oozo

© Oozo

© Oozo

© Oozo

