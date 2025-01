Ajax, AZ en Twente kennen mogelijke tegenstanders in tussenronde Europa League

De competitiefase van de Europa League zit erop. Van de 36 deelnemende clubs hebben de bovenste acht van de ranglijst zich verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de achtste finales. Voor de onderste twaalf zit het toernooi er nu definitief op. De nummers 9 tot en met 24 van de ranglijst, waaronder Ajax, AZ én FC Twente, mogen zich gaan opmaken voor de tussenronde. FCUpdate zet voor je op een rij welke tegenstanders de Nederlandse deelnemers daarin kunnen treffen.

Welke clubs zijn rechtstreeks door naar de achtste finales van de Europa League en wie spelen de tussenronde?

De nummers 1 tot en met 8 van de competitiefase mogen de tussenronde overslaan en plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 mogen zich gaan opmaken voor de tussenronde en daarin proberen eveneens een plek bij de laatste zestien te bemachtigen.

Lazio Roma Athletic Club Manchester United Tottenham Hotspur Eintracht Frankfurt Olympique Lyon Olympiakos Piraeus Rangers FC Bodo/Glimt Anderlecht FCSB Ajax Real Sociedad Galatasaray AS Roma Viktoria Plzen Ferencváros FC Porto AZ FC Midtjylland Union St-Gilloise PAOK Saloniki FC Twente Fenerbahçe

Welke tegenstanders kunnen Ajax en AZ treffen in de tussenronde van de Europa League?

Ajax neemt het als nummer 12 van de competitiefase op tegen ofwel de nummer 21, het Belgische Union Saint-Gilloise, ofwel de nummer 22 PAOK Saloniki (Griekenland). Voor AZ, dat op plek 19 is geëindigd, wacht een dubbele confrontatie met nummer 13 Real Sociedad of nummer 14 Galatasaray. Tot slot FC Twente, dat na een zwaarbevochten zege op Besiktas de 23ste plek heeft bemachtigd. De Tukkers treffen in de tussenronde het Noorse Bodo/Glimt, de nummer 9 van de eindrangschikking, óf nummer 10 Anderlecht.