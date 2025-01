Ajax en Antony op ramkoers, Jack van Gelder verlaat De Oranjewinter - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax en Antony liggen op ramkoers en staan tegenover elkaar in Zeist

Antony ligt op ramkoers met zijn oude club Ajax. De Braziliaanse aanvaller van Manchester United heeft een arbitragezaak aangespannen tegen de Amsterdammers vanwege boetes die hij kreeg voor zijn afwezigheid in de periode voor zijn overgang naar Manchester United in de zomer van 2022. Lees hier meer over de zaak.

Jack van Gelder trekt microfoon af en loopt weg uit De Oranjewinter

Jack van Gelder is donderdagavond in het programma De Oranjewinter vroegtijdig van tafel gestapt. De voormalig sportjournalist had het helemaal gehad met een gesprek tussen Fidan Ekiz en Hans Kraay junior vlak voor het einde van de uitzending, waardoor hij besloot weg te lopen. Lees hier meer over het incident.

Ajax mondeling akkoord met Raúl Moro: dit bedrag willen Amsterdammers 'vast' betalen

Ajax en Raúl Moro hebben mondeling overeenstemming bereikt over een winterse overgang. De Amsterdammers willen de Spaanse laagvlieger Real Valladolid een bedrag van zeven miljoen euro vast betalen, exclusief prestatiebonussen. Lees hier meer over de transferonderhandelingen.

Hans Kraay junior weet het zeker: als Feyenoord deze sterkhouder 'moet verkopen', dan eindigt Ajax tweede

Hans Kraay junior heeft allesbehalve een hoge pet op van Facundo González. Mocht Feyenoord Dávid Hancko deze winter al verkopen aan Juventus en González naar voren schuiven als vervanger, dan weet Kraay jr. zeker dat niet Feyenoord maar Ajax met de tweede plaats aan de haal gaat. Lees hier meer over de voorspelling van Kraay.

'Trots' FC Twente komt vlak voor Eredivisie-hervatting met groot nieuws