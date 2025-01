'Francesco Farioli is de nieuwe Roger Schmidt'

Francesco Farioli werd afgelopen dinsdag opeens gelinkt aan AS Roma, waarmee hij volgens La Gazzetta dello Sport al gesprekken zou hebben gevoerd. De trainer van Ajax zou Claudio Ranieri na dit seizoen moeten vervangen in de Italiaanse hoofdstad. Farioli weerlegde dit gerucht, maar volgens Maarten Wijffels geldt: waar rook is, is vuur.

Op de persconferentie van woensdag ging de Italiaanse coach in op het verhaal, dat momenteel de ronde doet. "Voor mij is er niks... Er zijn altijd geruchten en roddels en er wordt veel gepraat. Het is vrij gemakkelijk om die associatie te maken, maar laten we dit buiten de deur houden. Want de realiteit is dat er niets groter is dan Ajax." De oefenmeester wilde zich vooral focussen op het Europa League-duel van donderdagavond tegen RFS.

Wijffels gelooft te woorden van Farioli echter niet. In de AD Voetbalpodcast geeft de journalist zijn mening. "In het voetbal gebeurt zelden iets zomaar. Vorige week werd erop gewezen op de link tussen Farioli en AS Roma. De technisch directeur van OGC Nice zit nu bij AS Roma, dat hoorde je vorige week al sluimeren. Farioli wilde er geen vragen over beantwoorden, dus daar is contact."

Vergelijking met Roger Schmidt

Volgens Wijffels is het ook wel logisch dat de Italiaanse coach een deurtje verder kijkt. "Farioli is een beetje het Roger Schmidt-verhaal bij PSV." De Duitse trainer liet zijn elftal tussen 2020 en 2022 veelal resultaatgericht spelen en werd nooit echt geliefd. "Ze voelen zelf aan dat de werkwijze in Nederland uiteindelijk nooit breed omarmd zal worden. En in het geval van Ajax ook niet binnen de club." De Amsterdammers halen dit seizoen veel punten en staan vlak achter koploper PSV, maar het voetbal is niet altijd zoals gewenst. "Er worden stellingen ingenomen en Farioli is ook niet gek. De naam AS Roma is nu op tafel en we zullen zien hoe dat verdergaat."

