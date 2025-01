'Ajax-fans veroorzaken problemen in Riga: arrestatie na aanval op journalist, schade aan Vrijheidsmonument'

Ajax-fans hebben zich donderdag allesbehalve netjes gedragen in het Riga omtrent de wedstrijd tegen RFS (1-0 verlies). Dat meldt het Letse Diena althans.

Voorafgaand aan het Europa League-duel was het al raak, schrijft het medium. Een journalist van de Letse televisie, David Freidenfeld is namelijk aangevallen door een Nederlandse burger. Deze persoon, geboren in 1997, is daarna opgepakt, bevestigt de minister van Binnenlandse Zaken, Rihards Kozlovskis. Ook is er schade aangericht aan het Vrijheidsmonument van de stad. Bij deze belangrijke plek werd er namelijk vuurwerk afgestoken door Ajax-fans.

De minister stelde eveneens dat er uitgebreide controlemaatregels zijn genomen in hotels en op het vliegveld in Riga. Zo zouden 32 hotels de vraag hebben gekregen om te letten op potentiële daders, terwijl twintig hotels gegevens moeten opgeven over de buitenlanders die daar zijn geweest. Op vliegvelden zijn er 47 voetbalfans ondervraagd.

De schade bij het Veiligheidsmonument lijkt echter mee te vallen. Monumentenwachters hebben vrijdag enige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Evika Silina, premier van Letland, wil echter dat er nooit meer voetbalfans in de buurt bij het belangrijke monument komen rondom Europese duels.

Op X is er ook met onvrede gereageerd op de acties van de fans van Ajax. Zo schrijft iemand: "Vuurwerk van Ajax bij het Veiligheidsmonument, mag dat zomaar? Maakt het niet uit dat het monument hierbij beschadigd kan worden. Buitenlanders mogen soms ook alles."

Re,Ajax fanu salūts cieši blakus Brīvības piemineklim atļauts? Tas nekas,ka Brīvības piemineklis var tikt bojāts no kādas salūta raķetes? Jo ir laiki, kad svešzemniekiem viss ļauts, kamēr vara iedzimtos vajā un represē. Liek sodus par visu, ceļ meslus, spiež potēties un aplaupa?! pic.twitter.com/frTn55JDr5 — cilveks444 🇱🇻 (@cilveks444) January 23, 2025

