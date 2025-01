Alex Kroes wekt veel irritatie: 'Één grote farce, kom op!'

Freek Jansen is teleurgesteld over de huidige gang van zaken bij Ajax. De hoofdredacteur ziet dat er door Alex Kroes enkele gaten moeten worden gevuld in de selectie, maar dat dit niet (voldoende) gebeurt. De huidige technisch directeur wordt vervolgens met de beginnende Marc Overmars vergeleken.

"De transferperiode is tot nu toe één grote farce", steekt Jansen van wal in de Pak Schaal Podcast. "Maandenlang heeft iedereen het over die linksbuitenpositie, want Mika Godts moet heel blijven. Iedereen is daar waarschijnlijk geprobeerd, op de training tot aan de reservekeeper aan toe. Je hebt alleen Godts, dus er moet een linksbuiten komen." Het geduld van de Ajax-kenner raakt een beetje op. "Het is zeggen en schrijven 24 januari, dus de transferperiode is al drieënhalve week open en er is nog steeds geen linksbuiten." Raúl Moro leek een belangrijke gegadigde te zijn voor die positie, maar raakte geblesseerd en het is twijfelachtig of de Spanjaard nu nog gehaald wordt.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens richt Jansen zich tot Kroes. "Ik snap dat keuze één niet doorgaat en dat je pech hebt met Moro, maar kom op! Dit was ook mijn kritiek op Overmars die eerste jaren: handelen man! Je weet toch dat er een linksbuiten bij moet?" De journalist, die refereert aan de tijd waarin Overmars 'Marc Netto' werd genoemd zou bij wijze van spreken al genoegen nemen met een willekeurige Eredivisie-linksbuiten. "Het maakt bijna niet eens meer uit wie je haalt, maar je ziet ook aan Godts dat je niet van hem kan verwachten – zowel fysiek als technisch – dat hij een heel seizoen gaat leveren."

LEES OOK: Rensch maakt in eerste interview pijnlijke opmerking over Ajax: 'Na één seconde'

Maar niet alleen linksvoor moet er nog een speler aan Ajax worden toegevoegd, ook op de rechtsbackpositie. Youri Regeer wordt hoogstwaarschijnlijk teruggehaald van FC Twente, maar is volgens Francesco Farioli een middenvelder, ziet ook Jansen. "Als Farioli Regeer echt niet op rechtsback wil gebruiken, zal je toch echt een rechtsback moeten halen. Met onze vriend Gaaei kun je echt niet de beslissende maanden in." In de minder moeilijke wedstrijden denkt Jansen echter dat Farioli zonder problemen Regeer op de plek van de vertrokken Devyne Rensch kan laten spelen. "Je kunt Regeer in de Eredivisie prima rechtsback zetten tegen alle clubs buiten de top zes. Voetballend is het gewoon een middenvelder, dus die raakt niet zo snel in paniek. Wordt de weerstand wat hoger? Dan wordt het misschien wat lastiger."

"Die spits van RFS stond voor het eerst op een voetbalveld"

Jansen blikte ook nog even terug op de blamage van Ajax van donderdagavond, uit bij RFS in Letland (1-0). "Het was niet om aan te gluren en ik snap dat de omstandigheden slecht waren, maar dit kan niet. Je kunt niet zo belachelijk slecht spelen." Ajax speelde matig, maar dat deed RFS eveneens. "Ik dacht ook: oké, Anderlecht en Galatasaray spelen daar gelijk, die gasten (RFS, red.) kunnen er wel wat van. Nou, die gasten konden er echt geen ene pepernoot van. Ik had bij die spits echt het gevoel dat hij voor het eerst op een voetbalveld stond."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Keuzes op de transfermarkt leiden bij Ajax tot 'spanning' tussen Farioli en directie

Francesco Farioli en Alex Kroes botsen intern over het transferbeleid van Ajax, zo meldt clubwatcher Johan Inan.