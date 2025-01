Ajax gaat in op open sollicitatie en maakt terugkeer na vier maanden bekend

Ole Tobiasen is terug bij Ajax. De voormalig verdediger van de Amsterdammers is hoofdtrainer van het tweede elftal van de Ajax Amateurs. Hij is al sinds oktober actief in zijn nieuwe functie, maar dat wordt nu pas bekendgemaakt door de club.

“Het was een beetje een win-win-situatie voor Ajax en mezelf”, vertelt Tobiasen aan Ajax TV. “We hebben de afspraak dat ik, mocht er iets komen vanuit het betaald voetbal, de stap kan maken. Ik kwam via-via de trainer van Ajax 3 tegen. We hadden het erover en ik vertelde dat ik tot nu toe niks ging doen.”

“Toen werd er gevraagd: heb je er überhaupt interesse in om iets te doen? Ik ben met de club gaan praten en naar het team gaan kijken. Wat voor niveau het is en wat voor types het zijn. Ik wilde weten dat het geen echte amateurs waren”, aldus de Deen.

'Het Jong Ajax van de amateurs'

Tobiasen legt uit hoe het team is opgebouwd. “Het zijn jonge jongens van tussen de 19 en 22. Het Jong Ajax van de amateurs. Ze zijn gekomen vanuit het betaald voetbal of de wat hogere amateurclubs en hebben nog steeds de ambitie om het betaald voetbal te halen of in ieder geval hoog in het amateurvoetbal te gaan spelen.”

“De trainingsuren zijn er natuurlijk een stuk minder dan bij de profs, maar het is hier bij Ajax heel goed geregeld voor die jongens. We hebben een teammanager en een eigen vlagger. Het is gewoon goed geregeld en dat sprak me aan”, vervolgt Tobiasen. “Het voelt als thuiskomen voor mezelf. Het is lekker om weer op het veld te staan en lekker bezig te zijn met die jongens. Ik zit hier mooi op mijn plek.”

De 49-jarige Tobiasen speelde in Nederland voor sc Heerenveen (1995-1997), Ajax (1997-2002), AZ (2002) en MVV Maastricht (2006-2010). Hij vervulde daarna meerdere trainersfuncties. Tussen 2019 en 2021 was hij hoofdtrainer bij Almere City, waarna hij assistent-trainer en interim-hoofdtrainer was bij sc Heerenveen. In januari 2024 deed hij al een open sollicitatie bij Ajax en daar is de club dus op ingegaan.