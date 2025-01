Assistent van Farioli schrikt van zichzelf: 'Toen iemand mij die beelden liet zien, vond ik dat niet leuk'

Francesco Farioli is bij Ajax zeker niet de enige die flink tekeer kan gaan. Dat geldt ook voor Felipe Sánchez Mateos. De Spaanse assistent van Farioli bij de Amsterdammers liet zich bijvoorbeeld helemaal gaan nadat zijn ploeg na strafschoppen had gewonnen van Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League. Ook na de gewonnen Klassieker bij Feyenoord had hij zijn emoties niet helemaal onder controle. Hoewel Sánchez van mening is dat dit bij voetbal ‘hoort’, vindt hij het niet leuk om zichzelf zo te zien.

Ajax is donderdag begonnen aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De Amsterdammers oefenen zondag tegen VfB Stuttgart, een wedstrijd die te zien is op de officiële kanalen van Ajax. In de aanloop naar het enige oefenduel ter voorbereiding op de tweede helft van dit seizoen gaat het clubkanaal in gesprek met de drie assistenten van Fairoli: Dae Vos, Daniele Carvalletto en Sánchez. Laatstgenoemde is een opvallende verschijning. Hij praat bijna met net zoveel emotie als hoe hij tijdens een wedstrijd op de bank zit of aan de zijlijn staat. “Er zijn veel wedstrijden, veel verschillende momenten in wedstrijden”, zo begint de Spanjaard te vertellen.

Sánchez geeft eerlijk toe dat hij moest wennen aan het karakter van de Nederlanders. “Wat voor mij lastig te begrijpen was, is dat in Nederland mensen heel kalm zijn en heel beleefd. Soms voel ik tijdens de wedstrijd dat vuur van binnen, en dan kijk ik naar de vierde official en dan moet ik mezelf echt beheersen. Maar dat hoort bij het voetbal”, vertelt Sánchez. Volgens de assistent van Farioli hebben zijn emoties ook voor een groot deel te maken met waar Ajax vandaan komt. De club beleefde een dramatisch afgelopen seizoen en heeft sinds de aanstelling van Farioli de weg omhoog ingezet. “De spelers en club komen uit een heel moeilijke tijd. Om dan zoveel emoties te ervaren in een korte tijd, alles kwam eruit.”

Dat was wel te zien na de strafschoppenreeks tegen Panathinaikos, in de derde voorronde van de Europa League. In een zenuwslopende en spectaculaire reeks trok Ajax uiteindelijk aan het langste eind en dat maakte heel veel los bij de spelers en technische staf. Sánchez sprong Carlos Forbs in de armen en beiden rolden vervolgens op de grasmat. “Zo ben ik nou eenmaal, ik doe niet alsof. Maar eerlijk is eerlijk, toen iemand mij die beelden liet zien, vond ik dat niet leuk. Ik houd er niet van mezelf zo te zien, maar het hoort erbij”, aldus Sánchez.

Waardering voor passie

Vos kan het ‘vuur’ bij zijn collega wel waarderen. “Je voelde soms dat dat ook nodig was tijdens de wedstrijd. De spelers geven zóveel, tijdens elke training, elke wedstrijd, drie dagen per week. Als je dan op de bank zit en je weet wat ze de hele week al geleverd hebben en je ziet ze vechten voor alles en je ziet dat er dan iets gebeurt op het veld, iets oneerlijks of een slechte beslissing, dan voel je dat. Niet alleen voor de spelers, maar voor iedereen die er bij betrokken is. Ik houd er wel van en ik weet dat de spelers dat ook doen”, vertelt Vos, die vorig seizoen nog hoofdtrainer was van Jong Ajax.

Meet The Assistants: Sanchez Mateos, Vos & Cavalletto 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 3, 2025

