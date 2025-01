Van den Boomen wordt plots gelinkt aan binnenlandse transfer: ‘Het zou hem goed staan’

De titelstrijd in de Eredivisie ligt weer helemaal open na de misstappen van PSV van de afgelopen weken. Ajax heeft het gat verkleind naar slechts één punt en hoopt zaterdagavond opnieuw op puntverlies van de Eindhovenaren, thuis tegen NAC Breda. Branco van den Boomen en Clint Leemans hebben in ieder geval contact over het duel via WhatsApp en praten zelfs over een mogelijke transfer.

Van den Boomen en Leemans zijn neven van elkaar en praten dagelijks via WhatsApp. De speler van Ajax hoopt dat NAC, de club van Leemans, de Amsterdammers een handje kan helpen in de titelstrijd. “Hij had dit natuurlijk ook niet verwacht, omdat PSV loopt te knoeien de laatste weken”, begint de middenvelder van de Bredase club tegenover BN DeStem.

“En Ajax speelt slecht, maar ze zitten er gewoon bij. Hij (Van den Boomen, red.) appte me al: ‘Hebben jullie een goed plan?’ We hebben dagelijks contact, dus dan gaat het daar al snel over natuurlijk. Ze zullen zaterdag wel met een schuin oog naar PSV-NAC kijken”, vervolgt de voormalig middenvelder van PSV, die nog nooit van de Eindhovense club wist te winnen.

‘NAC een mooie plek voor de neven’

Leemans hoopt in de toekomst nog ooit samen te spelen met Van den Boomen. BN DeStem vraagt zich af of NAC een geschikte club is. “Hij is al een paar keer komen kijken. Het is algemeen bekend dat wij een mooi stadion hebben en het is hier geweldig in Zundert. We hebben het er al over gehad dat NAC hem ook goed zou staan”, sluit de middenvelder af.

