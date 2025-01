Ajax-fans spotten opvallende gast bij Ajax O16 – FC Barcelona O16

Ajax Onder 16 nam het woensdagmiddag in de Al Abtal Cup op tegen de leeftijdsgenoten van FC Barcelona. De talentvolle Amsterdammers speelden, onder toeziend oog van voormalig Ajacied , gelijk tegen de Spaanse grootmacht.

Ajax Onder 16 speelde woensdag een topduel tegen FC Barcelona, maar kwam na een half uur voetbal op achterstand. Hoewel Guus Olgers de toegekende strafschop keerde, was Barcelona via Ismael Ziani alsnog trefzeker. Zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was Jeshurun Simeon namens Ajax wél succesvol vanaf de stip, waardoor de eindstand bepaald werd op 1-1.

De wedstrijd speelde zich af op De Toekomst en werd bijgewoond door enkele toeschouwers. Een opvallende kijker spotte twee oud-Ajacieden op de tribune, namelijk Ihattaren en Ricardo Kishna. De twee zaten langs elkaar op de tribune naar de talentvolle voetballers te kijken.

Ihattaren maakte begin 2022 de verrassende overstap naar Ajax, dat hem huurde van Juventus. De voormalig speler van PSV kwam vijf keer uit voor de beloftenploeg van de Amsterdammers, waar hij met vier goals in vijf duels uitstekende cijfers behaalde. Ajax liet de middenvelder één keer spelen in de hoofdmacht, namelijk in de verloren bekerfinale tegen PSV. Tegenwoordig speelt de 22-jarige bij RKC Waalwijk. Kishna heeft eveneens een verleden bij Ajax. In 2022 zette hij een punt achter zijn loopbaan als profvoetballer.

