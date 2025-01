Rafael van der Vaart: 'Daarmee kan Damían nú al het eerste van Ajax in'

Rafael van der Vaart stelt dat zijn zoon Damían zo'n goed rechterbeen heeft dat hij daarmee nú al mee zou kunnen in het eerste elftal van Ajax. De Amsterdammers meldden gisteren (dinsdag) een akkoord te hebben bereikt met Damían over een nieuw contract tot medio 2029.

Damián van der Vaart maakte in 2023 de overstap van de jeugdopleiding van het Deense Esbjerg fB naar Ajax. Dit seizoen behoort hij tot de selectie van Ajax Onder-19. Zijn vader brak op zijn beurt 25 jaar geleden stormachtig door in het eerste elftal van de Amsterdammers. Rafael kwam uiteindelijk tot 156 wedstrijden in Ajax 1 en speelde in het verloop van zijn carrière bij grote clubs als Real Madrid en Tottenham Hotspur.

Een trotse Rafael gaat in gesprek met ESPN-verslaggever Jan-Joost van Gangelen in op het contractnieuws over zijn zoon. De oud-international benoemt allereerst de belangrijkste verbeterpunten: "Toen Damían bij Ajax ging trainen merkte je dat al die gasten gewoon net wat slimmer zijn. Hij is best wel sterk en fysiek, maar je lichaam op de juiste manier gebruiken, op het juiste moment een duwtje... Die kleine dingen moet hij nog leren, vind ik. En die fifty-fifty-ballen moet hij veel meer hebben."

Daar staat tegenover dat Damían volgens zijn vader gezegend is met een geweldig rechterbeen: "Daar kan hij nu al zo het eerste mee in. Dan zien we ook weer een keer een goede corner", zegt Van der Vaart grijnzend. "Ik durf bijna wel te zeggen dat zijn rechterbeen beter is dan mijn linkerbeen was. Dan geef ik hem heel veel druk, maar daar moet hij maar mee omgaan." Daarnaast looft Rafael het rendement van zijn oudste zoon: "Hij heeft nu vier of vijf doelpunten en tien assists. Dan heb je heel veel waarde voor een elftal."

