Sylvie Meis richt zich tot ex-partner Rafael van der Vaart na persbericht van Ajax

Damián van der Vaart (18) ondertekende dinsdag een nieuw contract bij Ajax en moeder Sylvie Meis is maar wat trots op haar zoon. Meis verblijft momenteel op de Malediven en kon dus niet bij de contractondertekening zijn, maar daar bedacht ex-partner Rafael van der Vaart een oplossing voor.

Ajax meldde vandaag groot nieuws over de talentvolle zoon van het koppel dat in 2013 uit elkaar ging. Damián van der Vaart verlengde zijn contract bij Ajax tot medio 2029 en mag zich in de komende jaren dus gaan opmaken voor zijn debuut in het betaalde voetbal, bij Jong Ajax. Een heugelijk moment, waar Meis jammerlijk niet bij kon zijn.

Via Instagram komt ze met een reactie: “Mijn lieve Dami! Mijn hart barst van trots en vreugde. Jou een nieuw 4,5-jarig contract zien tekenen bij Ajax Amsterdam is een onvergetelijk moment, een moment waar we allemaal met zoveel spanning op hebben gewacht. Je harde werk, vastberadenheid en passie hebben je hier gebracht, en ik kan niet trotser zijn op de man die je bent geworden”, begint ze.

‘Ik ben je vader zo dankbaar’

Omdat Meis dus op duizenden kilometers van Amsterdam verblijft, moest er een oplossing bedacht worden. “Ondanks dat ik er niet persoonlijk bij kon zijn, ben ik je vader zo dankbaar dat hij me op FaceTime heeft gezet zodat ik dit speciale moment nog steeds met jou kon delen. Je leeft je droom, en het is nog maar het begin! Ik hou oneindig veel van jou mijn superster!”, deelt Meis, die op een foto ook te zien is via een mobieltje.

Het is geen geheim dat Van der Vaart en Meis prima door een deur kunnen. Dankzij Estavana Polman, de nieuwe vriendin van Rafael van der Vaart, brachten de gezinnen afgelopen jaren samen de kerst door.

