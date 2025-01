Ajax door de UEFA op het matje geroepen

Ajax zal een boete moeten betalen en eenmalig een deel van de Johan Cruijff ArenA leeg moeten houden op basis van een straf van de UEFA. De Europese voetbalbond zag gedrag tijdens de ontmoeting met Lazio Roma dat niet door de beugel kon.

De Amsterdammers speelden op 12 december jongstleden tegen Lazio in de Europa League. Dat duel eindigde in een 1-3 verliespartij. Maar ook rondom de wedstrijd was het gedrag van mensen die Ajax een warm hart toedragen niet ideaal: door 'het gooien van objecten' en 'het aansteken van vuurwerk' krijgt Ajax een straf opgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Het gaat om een geldboete van 40.000 euro, terwijl de Amsterdamse club ook geen supporters mag verwelkomen in de vakken 125 t/m 129 tijdens het volgende thuisduel in Europa. Het gaat om vijf vakken in de tweede ring van de zuidkant van de Johan Cruijff ArenA.

De volgende thuiswedstrijd van de ploeg van Francesco Farioli staat gepland op 30 januari. Dan neemt Ajax het thuis op tegen Galatasaray. Het is tevens het laatste duel van de competitiefase van de Europa League van dit seizoen; na afloop zal de ploeg weten waar het aan toe is, wat de rest van het Europese toernooi betreft. Volgende week speelt Ajax eerst nog uit bij RFS (donderdag 23 januari, 21:00).

