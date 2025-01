Ajax - RKC Waalwijk op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Ajax en RKC Waalwijk staan op zaterdag 11 januari 2025 tegenover elkaar in de Eredivisie. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Hoe laat begint het duel en op welke zender wordt het uitgezonden?

Hoe laat begint Ajax - RKC Waalwijk?

De aftrap van de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk is om 18:45 uur. De KNVB heeft Alex Bos aangewezen om het duel in goede banen te leiden

Op welke zender is Ajax - RKC Waalwijk te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 1. ESPN 1 is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN 1 te vinden op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 18 en bij Odido op kanaal 150.

Hoe staan Ajax en RKC Waalwijk ervoor in de Eredivisie?

Ajax staat momenteel op de tweede plaats in de Eredivisie met 39 punten uit zeventien wedstrijden en een doelsaldo van 21. In hun laatste vijf wedstrijden boekten ze vier overwinningen en leden ze één nederlaag. RKC Waalwijk bevindt zich op de achttiende plaats met zeven punten uit zeventien wedstrijden en een doelsaldo van -23. In hun laatste vijf wedstrijden wisten ze slechts één keer te winnen.

Onderlinge historie

Ajax heeft in de recente ontmoetingen met RKC Waalwijk een sterke reeks neergezet. De laatste vijf onderlinge duels werden allemaal gewonnen door Ajax, met uitslagen variërend van 2-0 tot 4-1. RKC zal hopen op een stunt in de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax is de duidelijke favoriet.