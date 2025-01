Ajax heeft duidelijke boodschap voor onfortuinlijke Raúl Moro

Ajax ziet deze winter af van de komst van , zo bevestigt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De Spanjaard brak vrijdagavond zijn sleutelbeen en zal daardoor enkele maanden buitenspel staan. Komende zomer gaat Ajax echter alsnog een poging wagen om Moro over te nemen van Real Valladolid, zo is de speler volgens Verweij althans medegedeeld.

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax is er deze winter alles aan gelegen een extra linksbuiten aan de selectie van trainer Francesco Farioli toe te voegen. De Italiaan beschikt in de persoon van Mika Godts (19) immers over slechts één 'volwaardige' kandidaat voor die positie, nadat Ajax in de zomer afscheid nam van zowel Carlos Forbs als Steven Bergwijn en de komst van Kamaldeen Sulemana (Southampton) vlak voor het sluiten van de markt in het water viel.

Met Moro, voor wie Valladolid zo'n tien miljoen euro verlangt, bereikten de Amsterdammers vorige week al een persoonlijk akkoord. Terwijl de onderhandelingen tussen beide clubs nog volop in gang waren, sloeg het noodlot vrijdag toe voor de buitenspeler. Moro brak in het uitduel bij Espanyol zijn sleutelbeen en wacht een herstelperiode van twee à drie maanden.

Daarom is uitgesloten dat Moro deze winter al naar de Johan Cruijff ArenA zal verkassen, weet Verweij. "Maar Ajax heeft de speler en zijn agent laten weten in de zomer een nieuwe poging te wagen om een akkoord te bereiken met Valladolid", schrijft de journalist. Kroes zou vrijdag een onderhoud hebben gehad met directeur voetbal Marijn Beuker en Farioli en inmiddels bezig zijn met een plan-B voor deze transferperiode: "Alle alternatieven voor Moro werden op een rijtje gezet en de komende dagen wordt ingezet op het nieuwe winterdoelwit, een snelle, diepgaande buitenspeler die als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan", aldus Verweij.

