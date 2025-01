Alex Kroes noemt transferdoelwit van Ajax en vertelt hoeveel spelers mogen vertrekken

Alex Kroes bevestigt dat Ajax in de markt is voor . De technisch directeur van Ajax vertelt bij Rondo dat de aanvaller van Real Valladolid perfect past in de profielschets van de club. Ook gaat hij in op mogelijke uitgaande transfers bij Ajax.

Kroes zegt dat de komst van Moro ‘afhankelijk is van alle financiën die ermee gemoeid zijn’. Hoewel er al een mondeling akkoord is bereikt tussen club en speler, zijn de Amsterdammers er nog niet uit met de Spaanse nummer negentien.

Wesley Sneijder, die ook aanwezig is bij Rondo, zegt te vrezen dat de komst van Moro ten koste gaat van Mika Godts, in zijn ogen de beste speler van Ajax. Kroes verzekert: “Het gaat niet ten koste van Mika Godts, dat is een geweldige speler. En Moro is daarvan op de hoogte, zeker.”

LEES OOK: 'Ajax identificeert alternatief voor Moro bij Benfica'

Kroes zegt een aanvaller te zoeken die andere kwaliteiten heeft dan Godts, Bertrand Traoré en Steven Berghuis. “Je hebt andere types nodig. Een vleugelspits die diepte maakt, en een die iets meer in de bal speelt en een actie maakt. Moro kan toevallig én én. Hij kan ook nog links- en rechtsbuiten spelen. Hij kan alle twee.”

Tot slot wordt aan Kroes gevraagd hoeveel spelers hij in de winterse transferperiode hoopt kwijt te raken bij Ajax. “Als je uitzoomt, hebben wij een man of vier te veel in de selectie. Dan heb ik het puur over de aantallen. Daar houd ik het graag bij.”

