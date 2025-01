'Kristian Hlynsson hakt knoop door en geeft jawoord aan Eredivisie-club'

heeft besloten om Ajax deze winter te gaan verruilen voor Sparta Rotterdam, zo meldt De Telegraaf. De IJslandse middenvelder stond in de belangstelling van veel clubs in de Eredivisie, maar zal zich op huurbasis bij de werkgever van zijn voormalige trainer Maurice Steijn gaan voegen.

Hlynsson (21) kwam vorig seizoen, mede onder Steijn, in alle competities nog tot 34 wedstrijden in Ajax 1. Daarin was de talentvolle middenvelder goed voor tien doelpunten en drie assists. Sinds de komst van Francesco Farioli is Hlynssons zicht op speelminuten echter drastisch vertroebeld. De IJslander mocht dit seizoen tot op heden slechts negen keer opdraven in de hoofdmacht, waarvan vier keer als basisspeler. Regelmatig vindt Hlynsson zichzelf terug in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij bij Jong Ajax de nodige speeltijd krijgt.

Deze winter waren verschillende clubs in de race om Hlynsson ervaring op het hoogste niveau te laten opdoen. Zowel FC Twente, NEC als Go Ahead Eagles hadden graag zaken gedaan met Ajax, maar het is dus Sparta dat er met de speler vandoor lijkt te gaan. Ajax-watcher Mike Verweij schrijft dat Hlynsson later dinsdag medisch gekeurd wordt en later op de dag voor het eerst zijn opwachting gaat maken op het trainingsveld. "Bij zijn keuze voor Sparta gaf de aanwezigheid van Maurice Steijn de doorslag", weet Verweij bovendien.

Bij Sparta wordt Hlynsson de derde aanwinst van deze winterse transferperiode. Eerder wist de Rotterdamse club Carel Eiting op huurbasis over te nemen van FC Twente. Het is de bedoeling dat zijn ploeggenoot Mitchell van Bergen nog voor het sluiten van de markt diezelfde stap moet gaan maken. Ook trok Sparta Nökkvi Thórisson van het Amerikaanse St. Louis City aan. Tegenover hun komst staat het vertrek van Arno Verschueren, die Sparta juist verruilt voor Twente, en Charles-Andreas Brym die zijn loopbaan voortzet bij Almere City.

