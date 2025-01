De transferperiode van Ajax: dit is de stand van zaken in Amsterdam

De winterse transferperiode is al enkele weken onderweg, waardoor deze zijn einde nadert. Bij Ajax is er al het nodige gebeurd, terwijl er ook flink wat geruchten de ronde hebben gedaan over mogelijke inkomende en uitgaande transfers. FCUpdate zet de stand van zaken op een rij.

Naci Ünüvar

Naci Ünüvar stond bij Ajax te boek als enorm talent. De 21-jarige aanvaller wist deze belofte echter nooit in te lossen. Na huurperiodes bij Trabzonspor, FC Twente en Espanyol verkochten de Amsterdammers hem deze winter definitief aan FC Twente.

Gastón Ávila

Gastón Ávila kwam in de zomer van 2023 van Royal Antwerp over naar Ajax. De Argentijn wist absoluut geen indruk te maken in het eerste elftal en raakte van overmaat tot ramp ook nog eens zwaar geblesseerd, waardoor hij een jaar aan de kant stond. Nu speelt de verdediger op huurbasis voor het Braziliaanse Fortaleza, dat een optie tot koop heeft bedongen.

Devyne Rensch

Devyne Rensch is tot dusver de meest spraakmakende uitgaande transfer bij Ajax. De rechtsback had nog een contract voor een halfjaar, maar is voor een bedrag van zo’n vijf miljoen euro vertrokken naar AS Roma. De verdediger gaf aan al direct nadat de Romeinen zich in Amsterdam meldden te weten dat hij Nederland wilde verlaten.

Youri Regeer

Kort na het vertrek van Rensch haalde Ajax Youri Regeer terug van FC Twente. De Amsterdammers verkochten hem in de zomer van 2023 aan de Tukkers voor ongeveer een miljoen euro, en haalden hem anderhalf jaar later voor zo’n 4,5 miljoen euro terug naar de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kan, wordt door Alex Kroes gezien als een vervanger voor Rensch, maar Francesco Farioli ziet alleen een middenvelder in Regeer.

Georgios Vagiannidis

Naast Regeer werd ook Georgios Vagiannidis genoemd als mogelijke vervanger voor Rensch. De Griekse verdediger moet volgens zijn club Panathinaikos echter een bedrag van acht miljoen euro opleveren, wat Ajax te duur vindt. De Amsterdammers haalden zodoende Regeer terug, maar als het aan Farioli ligt, wordt er nog een rechtsback gehaald.

Raúl Moro

Een positie die ook al het hele seizoen een heikel punt is bij Ajax, is die van linksbuiten. In de eerste seizoenshelft had Farioli alleen Mika Godts tot zijn beschikking voor die positie. Eind 2024 kwam naar buiten dat de Amsterdammers Raúl Moro op de korrel hadden als nieuwe aanvaller, maar tot een akkoord met Real Valladolid kwam Kroes nog niet. De Spanjaard viel vervolgens tot tweemaal toe geblesseerd uit in verschillende wedstrijden, waardoor een transfer onzeker leek. Toch is een winterse overstap nog niet helemaal van de baan.

Andreas Schjelderup

Naast Moro heeft Ajax ook de verrichtingen van Andreas Schjelderup van Benfica in de gaten gehouden. De twintigjarige Noor gold als alternatief voor de positie van linksbuiten, maar Kroes kon al snel een streep door zijn komst zetten. Schjelderup wil namelijk zelf heel graag slagen bij Benfica, waar hij weinig aan spelen toekwam, terwijl de Portugese topclub hem ook niet van de hand wil doen.

Owen Wijndal

Owen Wijndal maakte in de zomer van 2022 de overstap van AZ naar Ajax, maar wist in Amsterdam nooit zijn niveau van bij de Alkmaarders aan te tikken. Afgelopen zomer stond hij al op de nominatie om te vertrekken, terwijl de verdediger ook deze winter een transfer mocht gaan maken. Ajax was zelf al akkoord met het Spaanse Léganes over een verhuurperiode, maar Wijndal twijfelde nog. Enkele dagen later liep de linksback een blessure op, waarna Farioli bevestigde dat hij geen transfer gaat maken.

Ahmetcan Kaplan

Een andere verdediger die deze winter kan vertrekken bij Ajax, is Ahmetcan Kaplan. De Turk ontpopte zich afgelopen seizoen tot vaste waarde bij de Amsterdammers, maar komt onder Farioli nauwelijks in de plannen voor. Met name Fenerbahçe zou nadrukkelijke belangstelling hebben voor de verdediger, maar ook Galatasaray heeft hem op de korrel. Tot een transfer kwam het tot dusver niet.

Kristian Hlynsson

Kristian Hlynsson brak vorig seizoen door in de hoofdmacht van Ajax, maar kan dit seizoen op weinig speeltijd rekenen. Over interesse heeft de jonge IJslander niet te klagen, maar de verschillende clubs uit de Eredivisie mikken vooral op een huurdeal. Ajax doet de aanvallende middenvelder liever permanent van de hand. FC Twente, NEC, NAC Breda en Go Ahead Eagles informeerden allen vorige week al naar de IJslander, waar Sparta Rotterdam zich maandag aan toevoegde. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een hereniging met Maurice Steijn op Het Kasteel.

Brian Brobbey

De afgelopen dagen ging het ineens los met geruchten rondom Brian Brobbey. Nadat de spits eerst al werd genoemd als optie voor Olympique Marseille, bleek in de dagen erna dat er vooral interesse uit Engeland was. Zo werden onder meer West Ham United en Tottenham Hotspur genoemd, waar met name de geruchten rondom de eerste club hardnekkig zijn. Een transfer is er nog niet van gekomen. Volgens The Guardian kan West Ham niet voldoen aan de eisen van Ajax en is er besloten door te schakelen.

Jorrel Hato

Naast Brobbey zou Ajax in de komende dagen ook afscheid kunnen nemen van Jorrel Hato. De jonge verdediger wordt al langer genoemd bij verschillende Europese topclubs, maar naar verluidt gaat Liverpool in de laatste week van de transferperiode nog een poging wagen bij Ajax. De Amsterdammers zouden met een bod van dertig miljoen euro te overtuigen zijn Hato te laten gaan.

Jaydon Banel

De twintigjarige Jaydon Banel mag op huurbasis vertrekken bij Ajax. De vleugelspeler werd halverwege januari in verband gebracht met een tijdelijke stap naar FC Twente, maar deze is er tot dusver niet van gekomen. Joseph Oosting heeft al bevestigd interesse te hebben in de aanvaller.

Sivert Mannsverk

Ook Sivert Mannsverk is overbodig geworden op het middenveld bij Ajax. De Noorse middenvelder was maanden uit roulatie met een enkelblessure. Daardoor kwam hij dit seizoen slechts twee duels in actie in de hoofdmacht. Mannsverk gaat het seizoen op huurbasis afmaken bij Cardiff City.

