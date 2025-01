Ajax neemt per direct afscheid van Mislintat-aankoop: middenvelder maakt seizoen elders af

Ajax bevestigt dinsdagmiddag dat het seizoen afmaakt bij Cardiff City. De club uit Wales, uitkomend in de Engelse Championship, neemt de Noorse middenvelder op huurbasis over van de Amsterdammers.

Mannsverk is bezig aan zijn tweede seizoen in de Johan Cruijff ArenA. De Noor, in de zomer van 2023 door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat voor zo'n zes miljoen euro weggeplukt bij Molde FK, is pas recent hersteld van een hardnekkige enkelblessure en weer aangesloten bij de selectie van trainer Francesco Farioli. Veel uitzicht op speeltijd heeft de 22-jarige middenvelder echter niet, waardoor een tijdelijk vertrek naar Cardiff uitkomst moet bieden. De Telegraaf meldde afgelopen weekend dat ook het Duitse 1.FC Nürnberg voor Mannsverk in de markt was, maar die club vist dus definitief achter het net.

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax geeft op de clubsite tekst en uitleg bij de verhuur van Mannsverk aan Cardiff City: "Sivert heeft er langere tijd uitgelegen met een blessure en daarom nauwelijks speelkansen gekregen bij ons. Daar komt bij dat hij stevige concurrentie op zijn positie ervaart", legt de beleidsbepaler uit. Het is in ieders belang dat hij aanzienlijke speelkansen krijgt in de aankomende periode. Bij Cardiff is die mogelijkheid aanwezig, waardoor een tijdelijk afscheid voor alle partijen de beste uitkomst is. We wensen Sivert veel succes", aldus Kroes.

Vertrek Mannsverk moet ruimte maken voor nieuwe rechtsback

Het tijdelijke vertrek van Mannsverk moet meer (financiële) ruimte maken om een extra rechtervleugelverdediger aan de selectie van Farioli toe te voegen, aangezien Devyne Rensch eerder deze transferperiode is vertrokken naar AS Roma en de van FC Twente teruggehaalde Youri Vergeer zich richt op een plek op het middenveld. Daarnaast hoopt Ajax ook nog steeds een linksbuiten aan te trekken: sinds het zomerse vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs is Mika Godts de enige 'volwaardige' optie voor die positie.

