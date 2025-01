Slot en Liverpool op frustrerende avond weer niet langs Nottingham Forest

Liverpool heeft dinsdagavond gelijkgespeeld tegen Nottingham Forest. In een moeizame wedstrijd kwam de thuisploeg vroeg op voorsprong, maar herstelde Liverpool zich na rust: 1-1. Chris Wood maakte vroeg in de wedstrijd de openingstreffer voor de revelatie van het Premier League-seizoen. Diogo Jota maakte twee seconden nadat hij inviel de gelijkmaker. De assist kwam ook op naam van iemand die pas net op het veld stond.

Bij Liverpool maakten zoals zo vaak dit seizoen drie Nederlanders hun opwachting. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo stonden aan de aftrap. Op voorhand wachtte Liverpool een zware klus. Tegen Nottingham Forest werd eerder dit seizoen tenslotte de tot nu toe enige nederlaag in de Premier League geleden. Daarnaast wist Forest de afgelopen zes competitiewedstrijden te winnen. Het verschil op de ranglijst tussen beide teams was zes punten, waarbij Liverpool een wedstrijd tegoed had.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf het begin waren de intenties van beide teams duidelijk. Liverpool had de bal en Forest zakte in en probeerde via de counter succesvol te zijn. Dat lukte al snel, want in de achtste minuut was het al raak. Anthony Elanga zette Wood met een steekpass alleen voor keeper Alisson Becker, waarna de Nieuw-Zeelander met links knap raak schoot in de verre hoek. Omdat beide teams daarna geen enkele kans meer wisten te creëren was dat ook de ruststand.

Na rust bleef Liverpool worstelen met de nummer drie van de Premier League. Dat veranderde toen Jota en Konstantinis Tsimikias het veld betraden in de 66e minuut. Direct na hun entree nam Tsimikas een corner die van dichtbij binnen werd gekopt door Jota: 1-1. In de 77ste minuut kreeg Jota een grote kans op een tweede treffer, maar keeper Matz Sels voorkwam die treffer door razendsnel uit te komen en zich voor het schot te werpen. Daarna was vooral Mohamed Salah dicht bij een doelpunt, maar voorkwamen Sels, met een paar goede reddingen, en Ola Aina, die een bal van de lijn haalde, dat de Egyptenaar doel trof.

Door dit resultaat is Liverpool nog steeds koploper, maar kan Arsenal morgen in de kraker tegen Tottenham Hotspur wel op vier punten komen, weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld. Komende zaterdag treft Liverpool in Londen het Brentford van Mark Flekken, voor het afreist naar Frankrijk voor het Champions League treffen met Lille OSC. Nottingham Forest krijgt zondag bezoek van hekkensluiter Southampton.