De opvolger van Pascal Jansen bij Ferencváros is een grootheid met 146 interlands

Pascal Jansen begon afgelopen zomer aan zijn avontuur bij Ferencváros, maar een paar maanden later is hij alweer vertrokken. De voormalig hoofdtrainer van AZ gaat zoals bekend aan de slag bij New York City FC. Zijn opvolger in Hongarije is een grootheid: Robbie Keane. De Ier speelde tijdens zijn loopbaan als profvoetballer meer dan 300 wedstrijden voor Tottenham Hotspur en droeg bovendien 146 keer het shirt van zijn land.

Jansen laat Ferencváros achter als nummer twee van Hongarije. De ploeg haalde 34 punten uit de eerste zestien competitieduels. Puskás Akadémia heeft er één meer, maar de koploper heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. Voldoende perspectief dus voor Keane, die zich volgens de doorgaans uitstekend geïnformeerde Fabrizio Romano deze week gaat verbinden aan de Hongaarse topclub. Keane zat sinds afgelopen zomer zonder club, nadat hij in het afgelopen seizoen aan het roer stond bij Maccabi Tel Aviv. Hij was daarvoor werkzaam als assistent-trainer bij de nationale ploeg van Ierland, Middlesbrough en Leeds United.

Rijke carrière als voetballer

Keane verdiende als profvoetballer zijn brood vooral in de Premier League. Zo speelde hij 306 wedstrijden voor Tottenham Hotspur, waarin hij 122 keer scoorde en 39 assists leverde. Keane was daarnaast actief voor clubs zoals Liverpool, Leeds United en Wolverhampton Wanderers. Hij droeg ook het shirt van Internazionale. In de zomer van 2011 verliet hij Tottenham Hotspur voor een avontuur in de Verenigde Staten bij LA Galaxy, waarvoor hij 165 wedstrijden speelde (104 doelpunten en 41 assists). Keane vertrok begin 2017 bij LA Galaxy - tussendoor keerde hij op huurbasis bij Aston Villa nog even terug in Engeland - en speelde nog een jaar bij ATK in India, alvorens in juli 2018 een punt te zetten achter zijn loopbaan.

Voor Ierland speelde Keane liefst 146 interlands. Daarin was hij goed voor 68 doelpunten. Met zijn land nam hij deel aan het Wereldkampioenschap van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Hij was ook tijdens de Europees Kampioenschap van 2012 én 2016 van de partij. Keane kwam op 31 augustus 2016 voor het laatst uit voor zijn land.

🚨🇭🇺 Robbie Keane will sign in as new Ferencvaros head coach this week.



He’s replacing Pascal Jansen who signed for NYCFC in MLS. pic.twitter.com/8PuTYuQuv2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025

