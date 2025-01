Bliksemtransfer voor Pascal Jansen, die Ferencváros na zes maanden verruilt voor fraai avontuur

Pascal Jansen is al na zes maanden vertrokken als hoofdtrainer van het Hongaarse Ferencváros. Het contract van de oud-trainer van AZ is afgekocht door de City Group rond de Engelse grootmacht Manchester City. Het is de bedoeling dat Jansen aan de slag gaat als hoofdtrainer van MLS-club New York City FC.

Ferencváros bevestigt op de eigen website dat Jansen gaat vertrekken. "We hebben een substantiële transfersom gevraagd én gekregen voor de vertrekkende trainer", schrijft de club. Jansens assistent Leandro de Almeida (41), oud-speler van Ferencváros, wordt intern doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer.

Hoewel de Hongaarse club niet expliciet vermeldt dat New York de volgende bestemming van Jansen is, schrijft Ferencváros wel dat het contract van Jansen wordt afgekocht door een groep bedrijven die eigenaar is van één van de grootste voetbalclubs ter wereld. Hongaarse media schrijven dat Jansen bij New York City FC de opvolger van Nick Cushing wordt, die in november werd ontslagen na een nederlaag tegen stadgenoot New York Red Bulls in de halve finale van de playoffs. Transferspecialist Fabrizio Romano schrijft dat Jansen 'de komende dagen' naar New York vliegt om een vierjarig contract te gaan ondertekenen.

Jansen binnen en buiten Hongarije succesvol met Ferencváros

Jansen werd afgelopen zomer aangesteld als hoofdtrainer van Ferencváros en laat de club achter als nummer twee van de Hongaarse competitie, met één punt achterstand op koploper Puskás Akadémia FC én een wedstrijd minder gespeeld. Bovendien is de club nog vol in de race voor een plek in de volgende ronde van de Europa League: na zes speelronden staat Ferencváros met negen punten op de zestiende plaats in de competitiefase.

🇺🇸 Pascal Jansen’s contract at New York City FC will be valid for the next four years.



His flight to the US is being planned for the next days. ✈️ pic.twitter.com/7p5F6GZtRY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

