Bizarre beelden: Ferencváros-'stewards' vallen AZ-supporters aan

Het is donderdagavond bij de wedstrijd tussen Ferencváros en AZ (4-3) flink misgegaan in het uitvak met meegereisde supporters uit Alkmaar. Fans van AZ werden daar belaagd door zogenaamde stewards van de Hongaarse club.

Op beelden die rondgaan op X is te zien dat er flink gevochten wordt tussen twee groeperingen. Ook zou er traangas in het uitvak zijn gespoten. Voetbal Ultras schrijft op X dat de Hongaarse 'security crew' genaamd Fradi zich heeft laten gelden in het uitvak van AZ. "De als stewards verklede hooligans zochten de confrontatie met AZ-supporters, zoals te zien is op deze beelden. Het uitvak reageerde daarop, wat resulteerde in een flinke knokpartij."

Supporters van AZ zouden zich verder ook niet onbetuigd hebben gelaten, zo zouden de fans van de Alkmaarders de toiletten van de Groupama Arena van Ferencváros hebben gesloopt. De AZ-supporters hebben daarbij flink huisgehouden, zo valt te zien op beelden.

AZ eist grondig onderzoek naar aanleiding van rellen

AZ heeft op X gereageerd op de ongeregeldheden in het uitvak bij Ferencváros. "We veroordelen het buitensporig gewelddadige optreden van de lokale stewards. De directie heeft hier tijdens de wedstrijd direct melding van gemaakt bij zowel de tegenstander, de lokale politie als bij de UEFA. AZ verzamelt alle feiten en rekent op een grondig onderzoek. We hopen dat alle AZ-supporters veilig thuiskomen."

