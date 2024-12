Pascal Jansen haalt Champions League-winnaar van Liverpool naar Ferencváros

Pascal Jansen krijgt bij het Hongaarse Ferencváros de beschikking over middenvelder (29). De Guineeër werd in 2018 nog voor 60 miljoen euro aangetrokken door Liverpool, maar was bij zijn vorige club Werder Bremen volledig op een zijspoor geraakt.

Na zijn ontslag bij AZ vond Jansen afgelopen zomer in Ferencvarós een nieuwe werkgever. In zijn eerste maanden heeft de Nederlander het prima op de rit: de club staat momenteel tweede in de Hongaarse competitie, met een punt minder én een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Puskás Akadémia. In de Europa League werd bovendien al drie keer gewonnen, waardoor Jansen met zijn elftal momenteel elfde staat en daarmee hard op weg is naar een plek in de knock-outfase van het toernooi.

Vanaf de winterstop krijgt Jansen bovendien de beschikking over Keïta. De middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Werder Bremen, waarbij Ferencváros een optie tot koop heeft bedongen. Daarmee komt - in ieder geval voorlopig - een einde aan het volledig mislukte huwelijk tussen Werder en Keïta. De middenvelder werd vorig seizoen met hoge verwachtingen gepresenteerd door de Bundesliga-club, maar kwam in zijn debuutseizoen niet verder dan vijf wedstrijden. In april van dit jaar weigerde hij bovendien in de spelersbus te stappen voorafgaand aan het duel met Bayer Leverkusen, omdat hij te horen had gekregen dat hij niet in de basis zou staan. Het kwam Keïta op een boete én een disciplinaire schorsing te staan die nog altijd niet is opgeheven.

Hoe anders zag de wereld er een paar jaar geleden nog uit voor Keïta. De middenvelder maakte grote indruk in zijn periodes bij achtereenvolgens Red Bull Salzburg (2014-2016) en RB Leipzig (vanaf 20116-2018), waardoor Liverpool liefst 60 miljoen euro voor hem neertelde. Voor The Reds zou de middenvelder uiteindelijk 129 wedstrijden spelen (elf goals). Onder Jürgen Klopp veroverde Keïta onder meer de Champions League (2019), een Premier League-titel (2020), een FA Cup én een EFL-Cup (beiden 2022). In zijn laatste seizoen in Engelse dienst kwam Keïta door blessures nauwelijks meer in actie, waarna hij in de zomer van 2023 transfervrij naar Bremen trok.

