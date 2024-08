Pascal Jansen heeft beet en haalt ex-smaakmaker van de Eredivisie naar Hongarije

Het Ferencváros van trainer Pascal Jansen heeft zich versterkt met . De 31-jarige vleugelaanvaller komt transfervrij over van het Saudische Al-Tai, waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde. Misidjan heeft bij de Hongaarse club een contract voor twee seizoenen getekend.

Bij Ferencváros treft de rappe vleugelaanvaller nog twee spelers die in de Eredivisie gespeeld hebben: Mats Knoester en Philippe Rommens. Laatstgenoemde werd eerder deze zomer overgenomen van Go Ahead Eagles. Knoester is oud-speler van onder meer Feyenoord en Heracles Almelo.

Tamás Hajnal, technisch directeur van Ferencváros, is in ieder geval in zijn nopjes met Misidjan. “Na het vertrek van Marquinhos, waren we op zoek naar een speler die ons direct kan versterken op de linkerkant. Hij is een doelpuntenmaker die kansrijke situaties kan creëren voor zijn teamgenoten en zichzelf. Hij heeft zich de afgelopen jaren wel bewezen. Het doel was om een speler te halen die er meteen kan staan. Hij heeft al vaker in het buitenland gespeeld, hij heeft veel ervaring, dus we zijn er van overtuigd dat zijn kwaliteiten het team verder kunnen helpen", vertelt hij op de clubwebsite.

Misidjan speelde afgelopen seizoen dertig wedstrijden voor het gedegradeerde Al-Tai, daarin was hij goed voor vier doelpunten en drie assists. Voor zijn overstap naar Saudi-Arabië speelde de vleugelflitser twee seizoenen bij FC Twente. In Twentse dienst maakte hij in 71 wedstrijden dertien treffers en was hij tienmaal aangever. In de Eredivisie kwam Misidjan ook uit voor Willem II en PEC Zwolle.

