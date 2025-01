Dodelijk effectief PEC Zwolle bezorgt Fortuna Sittard volgende dikke nederlaag in 2025

Met een 1-4 overwinning in Sittard zet PEC de weg omhoog voort. In de eerste helft toonden de bezoekers zich uiterst effectief tegen de apathische opponent en leverden twee doelpogingen twee treffers op. Na rust begonnen de bezoekers uit een ander te tappen en werd de marge al snel verkleind, maar na een benutte penalty en Limburgse rode kaart was het verzet gebroken en liepen de Blauwvingers nog uit naar 1-4.

Na de knappe overwinning van PEC Zwolle op PSV (3-1) leden de Blauwvingers een verlies tegen de KNVB en de IFAB (International Football Association Board). De ploeg diende een protest in wegens een foutieve beslissing van de scheidsrechter bij een late (afgekeurde) treffer tegen RKC, maar kreeg van beide organisaties nul op het rekest. Deze nare nasmaak wilde het elftal van Johnny Jansen wegspoelen met een goed resultaat op bezoek bij Fortuna Sittard, dat afgelopen week kansloos verloor van NEC (1-4). Door hevige regenval lag het Limburgse veld er niet bepaald goed bij, maar scheidsrechter Pol van Boekel gaf twee uur voor de aftrap gewoon groen licht voor de aftrap in de vroege middag.

Een gemiddeld amateurveld zal er echter beter bij hebben gelegen dan de groen-bruine grasmat van de thuisploeg. Meermaals bleef de bal hangen in een plas water, terwijl het aantal glijpartijen deed denken aan een oude aflevering van ‘Blij dat ik glij’. Zo leidde de glibberende Anselmo MacNulty bijvoorbeeld een (mislukte) uitbraak van Fortuna in, terwijl Alessio da Cruz bij een gevaarlijke schotkans ook op de grond belandde. Het was de ploeg van Danny Buijs die in de eerste minuten van de wedstrijd het meeste balbezit had, maar gevaar in de doelmond was er nauwelijks. Kristoffer Peterson toonde zich op de linkerflank wel dreigend: een vervolg kreeg dit echter nooit. Toen PEC zich aan de andere zijde voor het eerst toonde, was het gelijk raak.

In eerste instantie leek Filip Krastev zich in de linkerhoek vast te lopen, maar met een handig balletje zette hij Lars van der Haar bij de achterlijn vrij. De linksback leverde vervolgens een scherpe voorzet, die door Dylan Vente handig werd binnengeschoten. Fortuna wilde vervolgens wel iets terugdoen, maar miste tegen de compacte PEC-defensie de drive en de nauwkeurigheid om de tegenstander in gevaar te brengen. Sowieso staat het de laatste weken goed bij de ploeg van Johnny Jansen: in de laatste zes duels kreeg de ploeg maar vier treffers tegen. Door onhandig balverlies was de organisatie na een halfuur even weg, maar tot groot geluk van de bezoekers schoot Da Cruz een open kans naast.

Aan de andere kant toonde de Zwollenaren zich wel effectief en leverde de tweede doelpoging gelijk de 2-0 op. Na een handige spelverplaatsing werden hun aanvallers niet afdoende aangepakt, waardoor Van den Berg in de verre hoek raak kon schieten. Deze verdedigende onmacht leidde ertoe dat Danny Buijs in de rust maar liefst drie wissels doorvoerde. Niet alleen de nieuwe spelers, maar ook een waarschijnlijke donderspeech van de 42-jarige oefenmeester zorgden voor nieuwe energie bij de thuisploeg. Fortuna dwong PEC met de rug tegen de muur en zag haar eerste kansen in het drukke strafschopgebied nog afgeweerd worden. Na tien minuten viel de verdiende treffer, en het was geen verrassing dat Peterson hierin een groot aandeel had.

De voorzet van de Zweed kon in eerste instantie nog weggekopt worden, maar vervolgens stond invaller Josip Mitrovic op de goede plek om de bal binnen te schieten. De poging leek houdbaar voor Mike Hauptmeijer, maar de doelman zag het leder onder zijn lichaam door in de korte hoek vliegen. Fortuna wilde vervolgens doordrukken, maar het was PEC dat in een spaarzame aanval snel weer de marge vergrootte. Krastev werd in het strafschopgebied licht aangetikt, waarna Vente de verkregen strafschop binnenschoot. Fortuna bleef echter hoop houden, en was met inzetten van Peterson (paal) en Alen Halilovic (rakelings over) dichtbij. Toen invaller Mitchell Dijks met een oliedomme overtreding zijn tweede gele kaart pakte, was het Sittardse verzet gebroken. Na een goede assist van de fysiek geplaagde Ryan Thomas schoot Krastev nog de 1-4 binnen, waarmee PEC de eerste uitoverwinning in bijna een jaar boekt.