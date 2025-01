'Donyell Malen is geïsoleerde loner en staat voor transfer naar Premier League'

Voor lonkt een transfer naar de Premier League. In navolging van de Daily Mail schrijft ook BILD over de belangstelling van Aston Villa voor de aanvaller van Borussia Dortmund. Naar verluidt is Dortmund bereid om mee te werken bij een transfersom van 25 à 30 miljoen euro.

In november wist Sky al te melden dat Malen droomt van een toekomst in de Premier League. Volgens de Duitse zender had Malen zijn zinnen gezet op een overstap naar een ‘absolute topclub’ in Engeland, maar hebben die niet aangeklopt. Het is nog de vraag of Aston Villa, de huidige nummer negen van de Premier League, past in het toekomstplaatje van de 41-voudig international van Nederland.

Malen zou bij Borussia Dortmund herenigd kunnen worden met Ian Maatsen, met wie hij samenspeelde bij zowel Borussia Dortmund als bij Oranje. The Villans hopen zich in de winterse transferperiode flink te versterken - volgens de Daily Mail mogelijk met drie spelers - en Malen wordt mogelijk een van de aanwinsten,

'Malen is geïsoleerd bij Dortmund'

Malen heeft een contract tot medio 2026 bij Dortmund, de club die hem in 2021 overnam van PSV. Sinds zijn transfer speelde Malen 131 officiële wedstrijden voor Dortmund, waarin hij 39 keer scoorde en 20 assists gaf. In het laatste duel van 2024, uit bij VfL Wolfsburg (1-3 zege), maakte hij nog een doelpunt. Volgens BILD is het een 'publiek geheim' dat Malen zich nooit op zijn plek heeft gevoeld in Dortmund. "De Nederlander wordt binnen de ploeg gezien als een geïsoleerde loner. Zijn onvoorspelbare vorm is een doorn in het oog van trainer Nuri Sahin."

