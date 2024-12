Bizarre onthulling in Duitsland: toptalent zou vier jaar ouder zijn dan gedacht

Een bizar verhaal in Duitsland rondom . De vader van de talentvolle spits heeft namelijk onder ede verklaard dat hij geen twintig, maar 24 jaar oud is. Daarnaast beweert hij dat hij niet de biologische vader van de aanvaller is.

Zondag wordt de documentaire Tricksen, Schummeln, Täuschen-Das Millionengeschäft mit den Fussball-Talenten uitgezonden in Duitsland. BILD heeft de uitzending hiervan al gezien en enkele opmerkelijke momenten op een rij gezet. “Youssoufa is niet de biologische zoon van mij en mijn vrouw Marie. Hij is ook niet op 20 november 2004 geboren”, stelt vader Joseph Moukoko daarin, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

De vader van de spits, die door Borussia Dortmund wordt verhuurd aan OGC Nice, beweert dat hij de geboortepapieren heeft vervalst in Kameroen, het geboorteland van Moukoko. “Hij is geboren op 19 juli 2000, maar we hebben hem vier jaar jonger gemaakt.”

Moukoko sloot in de zomer van 2016 aan bij de jeugdopleiding van Borussia Dortmund, waar hij te boek stond als enorm talent. De linkspoot wist als jeugdspeler heel vaak het net te vinden, maar nu bestaan er dus twijfels of dat niet was omdat hij in werkelijkheid een stuk ouder was dan zijn tegenstanders.

Dortmund ontkent uitspraken

Borussia Dortmund kan zich niet vinden in de uitspraken van de vader van Moukoko. “Alle documenten zijn geldig”, is de club stellig tegenover Sky Sports. “In een gerechtelijke procedure hebben zowel de ouders als Youssoufa eerder aangegeven dat de documenten kloppen.” Ook in zijn jeugd werd er al getwijfeld aan de leeftijd van Moukoko.

