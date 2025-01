Sparta verrast vriend en vijand en wint diep in de blessuretijd van AZ

Sparta Rotterdam wist na de overwinningen van FC Groningen, PEC Zwolle én RKC Waalwijk wat het te doen stond: een goed resultaat neerzetten tegen AZ. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar de laagvlieger verraste vriend en vijand door de ploeg van trainer Maarten Martens in eigen huis op een 1-2 nederlaag te trakteren. AZ kwam in de blessuretijd op gelijke hoogte, maar een nóg later doelpunt van Arno Verschueren bezorgde Maurice Steijn eindelijk zijn eerste en meteen een hele belangrijke overwinning.

AZ draait op volle toeren de laatste weken met onder andere het goede resultaat van afgelopen donderdag tegen AS Roma (1-0) in de Europa League. Het team van Maarten Martens was al twaalf wedstrijden ongeslagen en deze reeks begon toevallig tegen de tegenstander van vandaag: Sparta. Die ploeg is juist niet in beste vorm, want sinds de komst van Steijn was er nog geen één keer gewonnen en staan de Rotterdammers daarmee op een zestiende plek met veertien punten.

In de eerste helft was dat verschil niet te zien, want beide ploegen creëerden nauwelijks kansen. AZ had wel meer de bal en probeerde iets meer de aanval te zoeken, maar op een schot van Sven Mijnans na was er geen poging om te vermelden van de thuisploeg. Het lukte Sparta ook niet om de Alkmaarders in de tegenstoot pijn te doen, want ook zij kwamen niet verder dan één schot op doel. Camiel Neghli kon vrij binnenkoppen, maar deed dat onzorgvuldig en de bal belandde in de handen van Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Leukere wedstrijd na de rust

In de tweede helft kregen beide ploegen al snel een stuk betere kansen. In de 55e minuut schoot Mijnans hard in de linkerbovenhoek, maar een goede redding van Nick Olij voorkwam een doelpunt. In de rebound schoot Wouter Goes de bal in buitenspelpositie op de lat en daarna werkte Troy Parrott binnen. Het feestje ging echter niet door vanwege buitenspel. Een paar minuutjes laat schoot Shunsuke Mito in de linkerbenedenhoek, maar daar was ook Owusu-Oduro met een goede redding.

Na wat kansen van AZ kreeg Mito nog een mogelijkheid om de score te openen in Alkmaar en dat deed de buitenspeler dan ook. Na een opmerkelijke pass van Arno Verschueren kreeg de kleine Japanner de bal voor zijn voeten en schoot hij de bal in de linkerbenedenhoek achter de goalie van de Alkmaarders. Het lukte de thuisploeg lang niet tot scoren te komen, maar in de 93e minuut was het dan toch raak voor de ploeg van Martens. Invaller Meerdink kreeg de bal voor zijn voeten uit een corner en schoot hard raak.

Weer leek het fout te gaan voor Maurice Steijn, maar zijn ploeg toonde wilskracht en het werd nog 1-2 voor Sparta. Verschueren kreeg de bal voor zijn voeten en ramde de bal via de onderkant van de lat binnen. Dankzij dit doelpunt wisten de Spartanen dit seizoen voor het eerst onder Steijn te winnen. Voor AZ is de ongeslagen reeks van twaalf wedstrijden voorbij door deze nederlaag.

Wat een slotfase!🤯



'90+3 Mexx Meerdink 1-1

'90+5 Arno Verschueren 1-2#azspa — ESPN NL (@ESPNnl) January 26, 2025

