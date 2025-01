Grote verbazing tijdens Heracles - FC Groningen: 'Schandalig, gevaarlijk voor je tegenstander'

Het restant tussen Heracles Almelo en FC Groningen duurde dinsdagavond weliswaar net iets langer dan twintig minuten, maar heeft voor voldoende stof tot napraten gezorgd. Zo vroegen kijkers zich tijdens de wedstrijd al af waarom géén rode kaart kreeg voor een gemene charge op . Scheidsrechter Sander van der Eijk besloot het bij een gele kaart te laten.

Heracles en FC Groningen stonden op 21 december jongstleden tegenover elkaar, maar toen werd de wedstrijd in minuut 79 gestaakt bij een 1-1 stand. Het restant stond voor dinsdagavond op het programma. FC Groningen verscheen met een man minder binnen de lijnen, omdat Marco Rente een maand geleden na tweemaal geel en dus rood voortijdig mocht gaan douchen. Tijdens het restant had er ook zomaar een rode kaart uitgedeeld kunnen worden. Sterker nog: had Van der Eijk de overtreding van Hornkamp op Peersman niet moeten bestraffen met rood?

Willem Vissers is zeer duidelijk. “Minuutje of twintig restant bij Heracles - FC Groningen. Wat een opgefoktheid en aanstelleritis. Ook amusement. Tijdrekken van tien Groningers, een schandelijke, slechts met geel bestrafte overtreding van Hornkamp”, zo schrijft de verslaggever van de Volkskrant op X. Hij is niet de enige die er zo over denkt. “Hoe is dit geen rood voor Hornkamp?”, zo vroeg iemand zich tijdens het duel al af. “Die Hornkamp moet hier toch gewoon zwaar rood voor krijgen? Half vliegend vol met gestrekt been inkomen. Ja hij raakt ‘m niet, maar scheelde niets”, zo schrijft een ander. Hornkamp kwam inderdaad vliegend met gestrekt been in. Peersman kwam desondanks hard terecht en schreeuwde het vervolgens uit van de pijn.

Eén van de assistenten stond er met zijn neus bovenop, maar scheidsrechter Van der Eijk hield de rode kaart dus op zak. De VAR vond het blijkbaar ook geen rood, want Van der Eijk werd niet naar de kant geroepen. “Zó… Ja dan kun je misschien wel de bal raken, maar het is ook niet zonder gevaar voor de tegenstander. Spijkerhard”, zo klonk het namens de commentator van ESPN toen de herhaling in beeld werd gebracht. De overtreding van Hornkamp was overigens niet het enige omstreden moment in Almelo. In de blessuretijd schreeuwde het stadion om een strafschop voor Heracles, nadat Mimeirhel Benita naar de grond was gegaan. Van der Eijk zag er echter geen overtreding in en gaf Benita zelfs geel vanwege een schwalbe.

