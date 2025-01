Geen winnaar in Almelo: hervatting tussen Heracles en FC Groningen levert geen doelpunten op

Het restant van de ontmoeting tussen Heracles Almelo en FC Groningen heeft geen winnaar opgeleverd. De ploegen stonden op 21 december jongstleden al tegenover elkaar, maar toen werd de wedstrijd in minuut 79 bij een 1-1 tussenstand gestaakt. Heracles ging dinsdagavond met een man meer nog op jacht naar de winnende, maar gescoord werd er dus niet meer. Zowel Heracles als FC Groningen schrijft dus een puntje bij.

De wedstrijd werd hervat met een doeltrap voor Heracles. De eerste mogelijkheid was nog wel voor FC Groningen, maar het tiental uit het noorden moest zich vervolgens toch vooral bezighouden met verdedigen. Heracles ging nog nadrukkelijk op jacht naar de winnende en kreeg zelfs nog een aantal mogelijkheden. De beste was voor Mario Engels. Hij controleerde de bal goed met zijn borst en creëerde daarmee ruimte voor een schot, maar zijn inzet ging over. Kort daarvoor had Etienne Vaessen geel gekregen vanwege commentaar op de leiding. Jizz Hornkamp werd eveneens op de bon geslingerd na een wilde overtreding op Marvin Peersman.

Er kwamen negen minuten aan blessuretijd bij, maar ook daarin vielen geen doelpunten. Beide ploegen houden dus een punt over aan hun ontmoeting. Heracles komt daardoor op twintig punten, drie meer dan nummer zestien Sparta Rotterdam. FC Groningen heeft er nu 21. De ploeg uit Almelo moet vrijdagavond alweer aan de bak. Dan gaat de formatie van coach Erwin van de Looi op bezoek bij NAC. FC Groningen speelt twee dagen later een uitwedstrijd tegen Sparta, een belangrijke in de strijd om handhaving.

Supporter valt uit het uitvak

Heracles Almelo en FC Groningen troffen elkaar op 21 december in de laatste speelronde voor de winterstop. De ontmoeting werd in minuut 79 gestaakt na een chaotische situatie op de tribune, waarbij een supporter van FC Groningen vanaf de eerste ring naar beneden was gevallen. Rondom dit incident braken opstootjes uit tussen supporters van beide clubs. Ook nadat de fan die uit het uitvak naar beneden was gevallen met een ambulance was weggevoerd, bleef het onrustig buiten het stadion. Daarom werd uiteindelijk besloten om helemaal niet meer te voetballen.

Hoe verliepen de eerste 78 minuten op 21 december?

De wedstrijd ging op 21 december lang gelijk op. Na een weinig enerverende openingsfase opende Heracles Almelo na twintig minuten de score. Mario Engels snoepte de bal af van een treuzelende Finn Stam en vond vervolgens Luka Kulenovic, die zijn ploeg de voorsprong bezorgde: 1-0. FC Groningen trok de stand in de beginfase van de tweede helft gelijk. Mimeirhel Benita, een huurling van Feyenoord, kwam veel te laat inglijden. Scheidsrechter Rob Dieperink kon niets anders dan naar de stip wijzen. Romano Postema faalde niet en schoot de bezoekers vanaf de stip op gelijke hoogte: 1-1.

FC Groningen hoopte na de gelijkmaker door te kunnen pakken, maar moest na een uur voetballen verder met tien man. Aanvoerder Marco Rente had in de eerste helft al een gele kaart gekregen voor vasthouden en zijn tweede kreeg hij nadat hij had voorkomen dat Heracles snel kon ingooien. Daarbij deelde hij een duw uit aan Engels. Die actie leverde hem zijn tweede gele en dus een rode kaart op. Heracles zocht vervolgens meer Daarbij gaf hij Engels een duw, wat hem zijn tweede gele en dus een rode kaart opleverde. Heracles zocht vervolgens de aanval en twintig minuten voor tijd leek het opnieuw op voorsprong te komen. Engels slingerde de bal in het strafschopgebied. Doelman Etienne Vaessen was als eerst bij de bal, die hij tegen de hak van Kulenovic aan sloeg. De bal hobbelde over de doellijn, maar de VAR had geconstateerd dat het buitenspel was.

Heracles bleef na de afgekeurde treffer jagen op de winnende, maar een kwartier voor tijd werden de spelers plots naar binnen gestuurd. Er gebeurde van alles bij het uitvak. Supporters van FC Groningen gooiden voorwerpen en bekers op het veld in een poging de wedstrijd te doen stilleggen. Scheidsrechter Dieperink gaf de ploegen vervolgens het signaal af naar binnen te gaan. Ondertussen was het hele vak onder het bezoekersvak al leeggelopen. Nadat het uitvak was leeggehaald en de politie had aangegeven dat het veilig was, had de wedstrijd die avond nog uitgespeeld moeten worden. Maar op last van de openbare orde werd toen tóch besloten het duel definitief te staken.

