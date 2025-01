Spaanse media hoopvol over ‘frisse’ De Jong

FC Barcelona liep zaterdagavond op bezoek bij Getafe (1-1) opnieuw tegen puntverlies aan. mocht halverwege invallen, maar kon het tij niet keren. Toch is men in de Spaanse media enthousiast over het optreden van de middenvelder.

Halverwege de wedstrijd gingen Getafe en Barcelona bij een stand van 1-1 de kleedkamers in. De Jong mocht van Hansi Flick invallen, maar doelpunten werden er niet meer gemaakt. Toch had de Oranje-international een positieve invloed op het spel van de Catalanen. “Hij groeit beetje bij beetje na een aantal zeer lastige maanden”, schrijft Marca over de middenvelder. Sinds zijn terugkeer van een enkelblessure krijgt De Jong met regelmaat veel kritiek te verwerken.

Ook Sport is van mening dat de invalbeurt een goed teken is na een zwakke periode. “De Nederlander kwam na rust in het veld en zorgde voor frisheid binnen de lijnen.”, schrijft de krant. “Hij had een prachtig schot, maar zag David Soria sensationeel redding brengen om de 1-2 te voorkomen.”

Toch zijn niet alle Spaanse kranten onder de indruk van het optreden van De Jong. “Getafe leek niet de beste plek voor zijn manier van voetbal, maar Flick gaf hem het vertrouwen”, klinkt het vanuit Mundo Deportivo. “Soria voorkwam dat hij raakschoot en daar bleef het bij.”

