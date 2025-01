Huwelijk Barcelona-miljoenenaankoop loopt op de klippen: scheiding wordt in opmerkelijk verhaal aangekondigd

Het Europese avontuur van is vooralsnog niet bepaald een succes. De Braziliaan maakte begin vorig jaar voor een bedrag van dertig miljoen euro de overstap van Athletico-PR naar FC Barcelona, maar kwam er bij de Catalaanse grootmacht totaal niet aan te pas. Roque is momenteel op huurbasis actief voor Real Betis en presteert daar zeker niet slecht, maar buiten het veld is het onrustig. Zijn ex-partner Dayana Lins heeft middels een video op Instagram laten weten dat ze wil scheiden, omdat zijn houding sinds hun verhuizing naar Spanje zou zijn veranderd en zij zelfs de ‘meest alledaagse’ activiteiten niet kon uitvoeren zónder zijn goedkeuring.

Met de komst van Roque dacht FC Barcelona zijn toekomstige spits al binnen te hebben. De Braziliaan speelde tot op heden zestien wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Trainer Hans-Dieter Flick zag voor dit seizoen geen rol weggelegd voor Roque, waardoor besloten werd om hem tijdelijk elders te stallen. De keuze viel op Real Betis en voor de club uit Sevilla speelde hij vooralsnog 26 wedstrijden, waarin hij zeven keer trefzeker was. Roque was woensdagavond nog trefzeker in de bekerwedstrijd tegen uitgerekend FC Barcelona, maar kon niet voorkomen dat Real Betis op een flinke nederlaag werd getrakteerd: 5-1.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Miljoenenaankoop wil Barcelona nú alweer verlaten: 'Ik heb zes maanden niet gelachen'

Roque houdt de gemoederen desondanks bezig, want de video van zijn (ex-)partner wordt massaal opgepikt door de Spaanse media. Dayana Lins, interieurdesigner van beroep, doet in de video een boekje open over haar huwelijk, dat flink op de klippen is gelopen. “Ik ben van plan uit elkaar te gaan. We zijn al begonnen met onderhandelingen. Helaas is het huwelijk niet gelukt… Toen we in Europa arriveerden, begon zijn houding te veranderen… Ik denk dat het kwam door de druk van het voetbal, en ik denk dat het de bedoeling was dat ik zijn veilige haven zou zijn, maar hij nam zijn stress weg met zeer harde woorden en houdingen waar ik niet over wil praten”, zo wordt Lins geciteerd door MARCA.

Congratulations to Vitor Roque and Dayana Lins. 💍❤️ pic.twitter.com/UEHNAdpOMo — Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 12, 2023

Lins heeft ‘alles achtergelaten’ voor haar huwelijk

Lins heeft desondanks een aantal dingen gedeeld uit haar huwelijk. “Zoals de meesten van jullie weten ben ik vorig jaar getrouwd. Ik ben nog steeds getrouwd, en net als alle meisjes - dat denk ik althans - is er het idee dat nadat je bent getrouwd, je gezelschap hebt, empathie, liefde, kinderen; je bouwt een gezin. Dus als je gaat trouwen, of je het nu leuk vindt of niet, geloof je dat je de juiste partner hebt gekozen. En in de overtuiging dat ik dat heb gedaan, heb ik alles achtergelaten…”, zo doelt ze op haar leven in Brazilië. “Het huis van mijn ouders, mijn universiteit, mijn baan. Ik ben naar een ander land verhuisd en ging door met mijn leven. Elke verandering brengt ongemak met zich mee, toch? Maar goed, zoals ik al zei, ik heb deze video gemaakt om mijn ervaring te delen, zodat anderen niet in situaties terechtkomen waarin er een gebrek aan empathie is van de mensen om je heen. Laat ze je geen pijn doen.”

Lins deelt vervolgens een aantal voorbeelden waaruit zou moeten blijken dat haar huwelijk met Roque niet bepaald gezond is. “Een van de meest opvallende uitspraken van de ontwerper is dat de houding van Vitor Roque veranderde na zijn aankomst in Barcelona. Ze merkt bijvoorbeeld op dat ze afhankelijk begon te worden van de goedkeuring van de speler om zelfs de meest alledaagse activiteiten uit te voeren”, zo schrijft Sport, alvorens Lins te citeren: “Er waren situaties zoals niet weten of je kunt eten wat er in de koelkast staat, in je eigen huis.” Lins vertelt bovendien dat ze zelfs niet de deur uitging om hondenvoer te kopen. Ze moest, naar eigen zeggen, aan anderen vragen om inkopen voor haar te doen. Sport wijst vervolgens op een eerder interview van Lins met Leo Días Portal, waarin ze zou hebben aangegeven dat ze haar partner sinds oktober vorig jaar al ‘onbeleefd’ vond handelen, ondanks pogingen om de situatie te verbeteren.

Hoewel de scheiding nog niet rond is, lijkt het stel al afscheid van elkaar te hebben genomen. Zo volgen ze elkaar niet meer op Instagram en zijn er ook geen gezamenlijke foto’s te vinden op hun sociale media. Lins heeft op haar Instagram 420.000 volgers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit noemt nieuwe club voor Frenkie de Jong: 'Dat zou geweldig zijn'

Ruud Gullit adviseert Frenkie de Jong om op zoek te gaan naar een nieuwe club.