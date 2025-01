FC Emmen krijgt 'geheel onverwacht' een teleurstellende mededeling van oefentegenstander

De Duitse club Rot-Weiss Essen weigert een oefenwedstrijd tegen FC Emmen op het kunstgras in Drenthe te spelen. Daarom is besloten om de wedstrijd op 5 januari af te werken op het complex van Essen, zo maakt de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie bekend op de eigen website.

De oefenwedstrijd werd dinsdag aangekondigd door Emmen, dat toen schreef dat het duel zou plaatsvinden op De Oude Meerdijk. Daarna kreeg de club echter een vervelende mededeling: RW Essen wil niet op kunstgras spelen. “Dit besluit kwam geheel onverwacht en heeft ons teleurgesteld”, schrijft Emmen daar zelf over.

De club heeft 'uiteraard' overwogen om het oefenduel met de nummer 18 van de 3. Liga volledig te schrappen. "Maar het is voor de selectie van groot belang om een optimale voorbereiding te hebben op de tweede seizoenshelft en daarin is deze oefenwedstrijd voor ons noodzakelijk."

Emmen begrijpt dat de supporters teleurgesteld zijn, maar laat weten dat de wedstrijd via een livestream te volgen is. De ploeg van trainer Robin Peter bereidt zich voor op de tweede seizoenshelft, die volgende week zaterdag begint met een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. Momenteel staat Emmen op de zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie.