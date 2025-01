FC Groningen - Almere City op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Zondag 12 januari 2025 staat de ontmoeting tussen FC Groningen en Almere City op het programma in de Eredivisie. De wedstrijd wordt gespeeld in de Euroborg en begint om 14:30 uur. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, wordt de wedstrijd live uitgezonden op ESPN 1. ESPN 1 is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN 1 te vinden op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 18 en bij Odido op kanaal 150.

Hoe staan FC Groningen en Almere City ervoor in de Eredivisie?

FC Groningen bevindt zich momenteel op de veertiende plaats in de Eredivisie met zestien punten uit zestien wedstrijden. De ploeg heeft de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald, waaronder een overwinning tegen Willem II (2-0) en een gelijkspel tegen PEC Zwolle (0-0). Almere City staat op de zeventiende plaats met negen punten uit zeventien wedstrijden. De ploeg wist recentelijk een knappe 3-0 overwinning te boeken tegen Heerenveen, maar verloor daarvoor vier wedstrijden op rij.

Onderlinge historie

De laatste ontmoeting tussen beide teams eindigde in een 1-1 gelijkspel op 31 augustus 2024. Beide ploegen zullen erop gebrand zijn om deze keer de volle drie punten te pakken.

Wie wint de wedstrijd tussen FC Groningen en Almere City FC? Laden... 80% FC Groningen 0% Almere City FC 20% Gelijkspel 20 stemmen

