Almere City frustreert FC Groningen bij Eredivisie-rentree Jeroen Rijsdijk

FC Groningen heeft ondanks vele grote kansen in de tweede helft doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Almere City. Bij het debuut van Jeroen Rijsdijk als hoofdtrainer van de ploeg uit Flevoland leek het in de eerste helft ook zeker op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien, maar in de tweede helft kwamen de Groningers tot vele kansen. Mede door een goed keepende Nordin Bakker bleef het 0-0.

In de break heeft de ploeg uit Flevoland een nieuwe trainer aangesteld in de naam van Jeroen Rijsdijk. De hoofdtrainer werd in de eerste seizoenshelft nog ontslagen door Sparta Rotterdam, maar moet er nu voor zorgen dat zijn nieuwe club in de Eredivisie blijft.

Artikel gaat verder onder video

FC Groningen stond voorafgaand aan de wedstrijd op een veertiende plek met zestien punten. Almere City stond op een zeventiende plek met negen punten, nadat de Almeerders voor de winterstop een goed resultaat boekten tegen sc Heerenveen (3-0). Beide ploegen hebben ook nog wat gemeen, want de teams hebben het minst gescoord van de Eredivisie en ook de minste grote kansen gecreëerd.

Dat was ook zeker te zien in de eerste helft van de wedstrijd. Almere City probeerde helemaal niks te creëren en FC Groningen lukte het niet om tot kansen te komen. In de zevende minuut had Leandro Bacuna nog een poging, maar die leek ver naast te gaan totdat Brynjolfur Willumsson de bal bijna bij de tweede paal toucheerde. De spits miste de bal maar net en dus werd het geen schot op doel. Die kwamen er nog wel van de ploeg van Dick Lukkien, maar deze kansen waren niet noemenswaardig.

Kansen, maar geen goals voor FC Groningen

De tweede helft begon een stuk leuker. FC Groningen had wat goede schoten met als beste schot van Stije Resink. De middenvelder probeerde het van ver, maar een goede redding van Bakker voorkwam een doelpunt. Later in de wedstrijd kreeg Marvin Peersman de bal op zijn hoofd en de linksback kopte de bal tegen de buitenkant van de paal. Ook werd de lat nog een keer geraakt door Willumsson. De IJslander schoot de bal via een been van een Almeerder tegen het houtwerk.

Mats Seuntjens mocht de tweede helft ook invallen en maakte daarmee zijn debuut voor FC Groningen. Zijn debuut werd bijna beklonken met een doelpunt, maar een uitstekend keepende Bakker was een sta in de weg voor de debutant. Ondanks de goede kansen in de tweede helft voor de Groningers bleef het toch bij een doelpuntloos gelijkspel in de Euroborg. Hierdoor stijgen de Noorderlingen een plekje en blijft Almere City op de zeventiende plek staan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes zorgt voor grote verbazing met uitspraken over Ajax

Henk Spaan begrijpt weinig van een opmerking van Ajax-directeur Alex Kroes.