Opstellingen Feyenoord en FC Utrecht: Priske legt puzzel op het middenveld, Haller begint op de bank

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht openbaar gemaakt. Zoals bekend kan de Deen in de eerste wedstrijd na de winterstop geen beroep doen op onder meer In-Beom Hwang en Quinten Timber. Zij worden vervangen door respectievelijk Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs. Sébastien Haller maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie van FC Utrecht, maar zal moeten hopen op een invalbeurt.

Priske moest voor de eerste wedstrijd na de winterstop meteen een flinke puzzel leggen. De Deen kan tegen FC Utrecht geen beroep doen op sterkhouders Hwang en Timber en dat is een flinke aderlating voor de Rotterdammers. Zonder Hwang verloren zij drie weken geleden kansloos van PSV en in die wedstrijd liep Timber ook nog eens tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan. De aanvoerder is daardoor geschorst voor de topper tegen FC Utrecht. Hij kampt bovendien met een blessure, waardoor hij sowieso niet in actie had kunnen komen.

Hwang en Timber worden zoals verwacht vervangen door Zerrouki en Stengs. Justin Bijlow staat onder de lat, de defensie wordt gevormd door Givario Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Antoni Milambo completeert het middenveld, voorin moeten Anis Hadj-Moussa, Santiago Giménez en Igor Paixão voor het gevaar en de doelpunten gaan zorgen. Dat wordt bij FC Utrecht in de tweede seizoenshelft de taak van Haller. De spits keerde deze week terug bij de club waar hij tussen 2015 en 2017 al actief was, maar begint in De Kuip nog op de bank.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Zerrouki, Stengs; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Opstelling FC Utrecht: Brouwer; Vesterlund, Van der Hoorn, Horemans, El Karouani; Iqbal, Toornstra, Aaronson; Rodríguez, Min, Cathline.

Belangrijke wedstrijd voor beide ploegen

Feyenoord heeft in de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar meteen wat recht te zetten. De Rotterdammers gingen een paar weken geleden met een flinke kater de winterstop in. Ze verloren op bezoek bij PSV met harde cijfers (3-0) en zagen de achterstand op de landskampioen daardoor oplopen tot tien punten. Bovendien nam ook Ajax verder afstand van Feyenoord. Dat deden de Amsterdammers zaterdagavond opnieuw. Dankzij hun 2-1 zege op RKC Waalwijk is het verschil tussen de aartsrivalen momenteel zeven punten.

FC Utrecht heeft op dit moment één punt meer dan Feyenoord, waardoor de formatie van coach Ron Jans uitstekende zaken zou kunnen doen. Dat geldt natuurlijk ook voor de thuisploeg, die bij winst in de eigen Kuip de nieuwe nummer drie is. De ontmoeting tussen Feyenoord en FC Utrecht begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

