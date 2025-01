Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske staat voor middenveldpuzzel tegen FC Utrecht

Feyenoord krijgt zondag bij de hervatting van de Eredivisie gelijk een zware kluif. De ploeg van trainer Brian Priske neemt het in de eigen Kuip op tegen de verrassende nummer drie FC Utrecht. De Deense oefenmeester staat voor een heuse puzzel op het middenveld, aangezien hij niet kan beschikken over en .

Doelman Justin Bijlow kreeg voor de winterstop in de wedstrijden tegen MVV Maastricht en PSV weer het vertrouwen onder de lat en verdedigt ook tegen FC Utrecht het doel. Hij ziet een lichtelijk gewijzigde verdediging voor zijn neus, aangezien Bart Nieuwkoop geblesseerd is. Hij wordt vervangen door Givairo Read. Verder is de achterhoede hetzelfde met Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno.

Priske staat op de middenlinie voor een flinke puzzel door de blessures van Hwang en Timber. Al was laatstgenoemde er door een schorsing sowieso niet bijgeweest in de topper tegen FC Utrecht. Het Algemeen Dagblad verwacht dat het tweetal wordt vervangen door Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs. Antoni Milambo maakt het middenveld compleet. Voorin heeft Priske de minste kopzorgen en kiest hij voor hetzelfde drietal als tegen PSV: Santiago Giménez in de spits met Anis Hadj Moussa en Igor Paixão op de flanken.

Jans laat Haller op de bank starten bij FC Utrecht

FC Utrecht-trainer Ron Jans kan in Rotterdam niet beschikken over een volledige selectie. Doelman Vasilis Barkas is geblesseerd en wordt vervangen door Michael Brouwer. Achterin mist de coach van de Domstedelingen centrale verdediger Nick Viergever, die geschorst is. Verder ontbreken Can Bozdogan en Noah Ohio vanwege een blessure. Jans kan wel beschikken over Sébastien Haller, wie deze week zijn sensationele terugkeer bij FC Utrecht afrondde. De Franse spits begint echter op de bank.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Zerrouki, Stengs; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Brouwer; Vesterlund, Van der Hoorn, Horemans, El Karouani; Iqbal, Toornstra, Aaronson; Rodríguez, Min, Cathline.

Wat verwacht jij van de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht? Laden... 69.3% Winst Feyenoord 14.6% Een gelijkspel 16% Winst FC Utrecht 287 stemmen

