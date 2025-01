Feyenoord stelt teleur in Tilburg, PEC stunt tegen PSV - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord heeft opnieuw punten laten liggen in de Eredivisie. De Rotterdammers kwamen op voorsprong tegen Willem II, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel na een late gelijkmaker van Jesse Bosch. Ondertussen zorgde PEC Zwolle voor een grote verrassing door koploper PSV met 3-1 te verslaan, mede dankzij twee doelpunten van Filip Krastev. Deze resultaten zorgen voor een spannende strijd bovenin de ranglijst.

Feyenoord stelt teleur in Tilburg

Feyenoord heeft zaterdagavond opnieuw punten gemorst in de Eredivisie. Op bezoek bij Willem II kwamen de Rotterdammers op slag van rust op voorsprong dankzij Igor Paixão, maar Jesse Bosch bracht de Tilburgers een kwartier voor tijd met een heerlijke pegel langszij: 1-1. Door de remise laat Feyenoord na om dichter bij nummer drie FC Utrecht te kruipen en moet de ploeg van Brian Priske vrezen dat FC Twente zondag de vierde plaats overneemt. Lees hier meer over de wedstrijd.

PEC stunt tegen koploper PSV

PEC Zwolle heeft PSV, de koploper van de Eredivisie, zaterdagavond de derde competitienederlaag van het seizoen toegebracht: 3-1. Filip Krastev was met twee fraaie treffers in de eerste helft de grote man aan Zwolse zijde. Door de nederlaag dreigt de voorsprong van PSV op de ranglijst nóg verder te verdampen: als Ajax zondag wint op bezoek bij sc Heerenveen naderen de Amsterdammers de rivaal uit Eindhoven tot op één enkel punt. Lees hier meer over de verrassende overwinning.

'Dávid Hancko akkoord over transfer, datum lijkt bekend'

Dávid Hancko en Juventus zijn akkoord over een zomerse transfer, zo beweert Santi Aouna van Foot Mercato. Hoewel de Rotterdammers niet meewerken aan een winterse deal, lijkt de overgang komende zomer alsnog plaats te vinden. Lees hier meer over de transferontwikkelingen.

AD: Ajax zet 'vrijwel zeker' streep door transfer Raúl Moro

Raúl Moro heeft vrijdagavond zijn sleutelbeen gebroken tijdens de wedstrijd tussen Espanyol en Real Valladolid. De aanvaller, die tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Ajax over een contract voor 4,5 jaar, ligt enkele maanden uit de roulatie. Dat betekent logischerwijs dramatisch nieuws voor de Amsterdammers. Lees hier meer over de situatie van Raúl Moro.

Fabrizio Romano bevestigt akkoord tussen Ajax en Roma: Rensch vertrekt nu al uit Amsterdam